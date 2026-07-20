Путин поздравил АВТОВАЗ с юбилеем

Президент Путин поздравил коллектив АВТОВАЗа с 60-летием предприятия

АВТОВАЗ внес весомый вклад в укрепление экономического и промышленного потенциала страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 60-летием создания АО "АВТОВАЗ". Строительство на берегах Волги вашего легендарного предприятия стало значимым событием в истории отечественной индустрии, весомым вкладом в укрепление экономического, промышленного потенциала страны», – отмечается в опубликованном поздравлении главы государства коллективу и ветеранам автомобилестроительной компании.

По словам президента, за прошедшие годы, во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров, рабочих, строителей, специалистов, были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы, внедрены в производство перспективные образцы легковых автомобилей.

«Отрадно, что нынешний коллектив завода достойно продолжает замечательные профессиональные традиции, заложенные предшественниками, трудится основательно, с полной отдачей, повышает качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции», – добавил президент.

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