Как уменьшить вред от заправки автомобиля топливом Евро-3

Эксперт Мельников дал советы по защите моторов

Правительство решило смягчить требования к бензину – вместо пятого экологического класса разрешили третий. Разница между этими стандартами, мягко говоря, существенная: по факту качество топлива откатывается на десятки лет назад. И под удар попадают, прежде всего, современные машины, чьи двигатели заточены под совершенно другие параметры.

Основатель тюнинг-ателье «Лаборатория скорости» Станислав Мельников объяснил, чем именно грозит такая заправка и можно ли как-то смягчить удар по мотору.

«Ключевое отличие между разными классами топлив – в содержании серы: для современного топлива Евро-5 допустимо лишь 10 миллиграммов на килограмм, тогда как для Евро-3 эта цифра вырастает в 15 раз и достигает 150 миллиграммов. Для дизельного топлива разница составляет 35 раз при нормативе 350 мг/кг, разрешенных Евро-3», – пояснил специалист.

Современные двигатели создавались под низкосернистое топливо, так что резкий скачок содержания серы ведет к цепочке проблем. Моторное масло окисляется быстрее, теряет смазывающие свойства, коррозия атакует топливную аппаратуру высокого давления и форсунки, а катализаторы и сажевые фильтры выходят из строя стремительно. Их замена, между прочим, обходится владельцам в сотни тысяч рублей – это минимум.

С дизелями картина не лучше: для Евро-3 цетановое число допускается на уровне не ниже 49 против 51 для Евро-5. Разница вроде бы небольшая, но на деле – позднее воспламенение смеси, падение мощности, неполное сгорание, рост отложений и разжижение масла.

Как адаптировать мотор к плохому топливу

По словам Мельникова, действовать лучше в нескольких направлениях сразу – одной перепрошивкой тут не обойтись.

Первое и самое очевидное – обогатить топливовоздушную смесь. Современные моторы работают при высоких температурах, а Евро-3 заметно повышает риск детонации и ускоренного износа. Для этого рекомендуется провести перекалибровку блока управления двигателем, настроив «защитное обогащение».

Важный нюанс: перекалибровка – это не тупо «лить побольше бензина». Заводской софт для Евро-5 и Евро-6 держит стехиометрию (λ=1) до высоких нагрузок, чтобы выхлоп был чище. На топливе Евро-3 такой подход чреват детонацией, поэтому эксперт советует настраивать защитное обогащение до λ ≈ 0,85−0,88. Лишнее топливо испаряется и активно охлаждает камеру сгорания, снижая риск прогорания поршней – динамика при этом не страдает.

Правда, есть и более жесткий вариант – держать смесь в районе λ ≈ 0,7. Так, кстати, часто адаптируют машины к 92-му бензину. Это позволяет «переваривать» самый низкокачественный бензин и исключать детонацию, но оборотная сторона – колоссальный перерасход топлива и выброс несгоревшего бензина прямо в катализатор.

В таком режиме нейтрализатор превращается в расходник: он перегревается и выходит из строя уже через 30-40 тысяч километров. Поэтому Мельников настаивает именно на умеренном «защитном» обогащении, а не на бездумном литье – иначе сэкономленное на ремонте двигателя уйдет на замену каталитического коллектора.

Снижаем температуру и меняем масло

Второй важный шаг – уменьшить общую термонагрузку на мотор, понизив целевую температуру охлаждающей жидкости. Многие современные авто на холостом ходу и при малой нагрузке «обязаны» разогреваться выше 100-110 градусов – это заложено ради экологичности и экономии. А при резком старте нагрев кратковременно возрастает еще сильнее. Итог – риск перегрева, детонации, повреждения поршней и выкрашивания покрытий гильз цилиндров на цельноалюминиевых моторах.

Чтобы система охлаждения и сам двигатель жили дольше, целевая температура меняется: на холостом ходу – ниже 94 градусов Цельсия, под нагрузкой – 88-90 градусов. После такой перенастройки калибровки становятся адекватными реальным условиям – рабочая температура стабильна и в пробке, и на трассе.

Третий момент – давление масла. Большинство современных моторов оснащены насосами с регулируемой производительностью, где давление дозируется электроникой строго ради экономии топлива и снижения выбросов. На низких оборотах держится порядка полутора-двух бар, полная производительность включается лишь после трех-четырех тысяч оборотов.

При езде на бензине с высоким содержанием серы и ароматики в картер неизбежно проникает несгоревшее топливо, ослабляя масляную пленку. Для некоторых моторов, особенно бензиновых двигателей Volkswagen AG 2gen и 3gen, рекомендуется повышать производительность насоса уже с 1-1,5 тысяч оборотов. Это помогает избегать масляного голодания в пробках и при спокойной езде, а увеличенный поток масла через форсунки охлаждения поршней активнее отводит тепло.

Что касается самого масла – его щелочность должна быть выше, чтобы дольше нейтрализовывать серу и не допускать образования серной и сернистой кислот. При выборе стоит ориентироваться на показатель TBN: для эксплуатации на топливе Евро-3 минимально безопасный порог – от 10-11 мг KOH/г, тогда как стандартные масла для двигателей Евро-5 часто имеют TBN на уровне 7-8.

Интервал замены масла придется сокращать кратно. Если штатный регламент предписывает 15 тысяч километров, то при постоянной заправке высокосернистым топливом безопасный рубеж – 5-6 тысяч. Пакет присадок вырабатывается значительно быстрее расчетного.

И отдельное внимание – вязкости. Масла с более широким диапазоном рабочих температур, например стабильные эстеровые синтетические составы, лучше удерживают пленку на стенках цилиндров при разжижении топливными фракциями, проникающими в картер из-за неполного сгорания тяжелой ароматики.

Ранее «За рулем» сообщал, что министр экономики Саксонии Пантер предложил повысить пошлины на китайские авто.