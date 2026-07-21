В Россию привезли новые внедорожники Nissan: известны цены

В РФ начались продажи новых Nissan Patrol по цене от 14,6 млн рублей

Новый Nissan Patrol японской сборки начали активно предлагать российские дилеры – причем по довольно неожиданным ценам.

Большинство машин, как утверждается, уже есть на площадках, хотя некоторые компании готовы привозить внедорожник под заказ. Общая деталь: все экземпляры выпущены для внутреннего рынка Японии, что обычно считается плюсом.

Минимальная стоимость, которую удалось найти, – 14 690 000 рублей. Именно столько просит московский автосалон за черную машину в исполнении Le Platinum City. Судя по фотографиям, оснащение богатое: адаптивная пневмоподвеска, трехзонный климат-контроль, проекция, подогревы и вентиляция кресел, панорамный люк на крыше и полный набор ассистентов вождения.

Хабаровский дилер, правда, оценил аналогичный внедорожник в сером цвете сразу на пять миллионов дороже – 19 990 000 рублей.

Nissan Patrol

Под капотом у всех машин стоит V-образный 6-цилиндровый турбомотор VR35DDTT объемом 3,5 литра, развивающий 425 лошадиных сил. В паре с ним трудится классическая 9-ступенчатая автоматическая коробка. Привод, разумеется, полный.

Тем, кто не спешит, фирма из Новосибирска предлагает сэкономить 200 тысяч рублей и привезти внедорожник из Грузии в похожей комплектации. Обещают доставку примерно за 10 дней, причем в цену уже заложены таможенные пошлины и утилизационный сбор.

Nissan Patrol

Ранее «За рулем» рассказывал о неожиданно низких ценах на эти японские внедорожники.