Водителей перестанут наказывать дважды за одну и ту же ошибку на дороге

Юрист Яковлева: в РФ отменили двойное наказание за одно нарушение ПДД

С июля 2026 года в России заработал закон, который запрещает наказывать водителя дважды за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

На деле принцип «нельзя карать дважды» существовал и ранее, однако в системе была лазейка, позволявшая его обойти. Допустим, если водитель сбил пешехода, его могли сначала оштрафовать за то, что не уступил дорогу, а затем – лишить прав или выписать еще один штраф – уже за причинение вреда здоровью.

Теперь ситуацию регулирует Федеральный закон № 197-ФЗ. Все материалы по делу будет рассматривать один судья. Если выяснится, что нарушение было более серьезным, первое наказание попросту отменяют. Если нет – оставляют в силе первоначальное постановление.

Яковлева уточнила: если человек совершил несколько разных проступков, за каждый из них по-прежнему назначат отдельное взыскание. А вот новый закон призван устранить правовую неопределенность, хотя практика его применения, по сути, еще только формируется.

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