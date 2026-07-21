Недорогой кроссовер Chevrolet по цене китайских моделей начали завозить в Россию
В РФ начались продажи нового поколения Chevrolet Captiva по цене от ₽2,5 млн
В Россию начали активно завозить новое поколение Chevrolet Captiva, частные продавцы предлагают эти автомобили под заказ. Цены на кроссовер стартуют от 2 500 000 рублей. Ровно столько за машину просит фирма из Ярославля. За эти деньги клиент получит Chevrolet Captiva в комплектации Premier с черным кожаным салоном. В автомобиле будет цифровая приборная панель, мультируль, подогрев сидений первого и второго ряда, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем в вертикальной ориентации, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.
Фирмы из столицы Приморья также предлагают аналогичные экземпляры, но на несколько сотен тысяч дороже - 2 700 000 и 2 800 000 рублей соответственно.
Все представленные автомобили оснащены безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил. Этот двигатель подпадает под действие льготного утилизационного сбора. В паре с мотором работает вариативная трансмиссия, а привод исключительно передний.
Chevrolet Captiva
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Источник: Российская газета