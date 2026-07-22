Россиянам хотят разрешить регистрацию авто, находящихся в международном розыске

Правительство РФ может позволить регистрацию машин из розыска Интерпола

Правительство РФ разработало законопроект, который кардинально упростит жизнь тем автовладельцам, кто по незнанию приобрел машину, числящуюся в международном розыске по линии Интерпола. Если документ примут, такие транспортные средства можно будет официально регистрировать в подразделениях МВД. Суть инициативы – защитить добросовестных граждан от бюрократических проволочек и минимизировать взаимодействие с правоохранительными органами недружественных стран. Первым подробности раскрыла «Парламентская газета».

Старший эксперт рабочей группы при кабмине по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает, что нынешний закон о регистрации машин давно требует доработки. Предложенные поправки, по его словам, – это лишь первый шаг, за которым последуют другие.

Причем проблема, как выясняется, носит системный характер. Дело в том, что автомобили на иностранных номерах остаются «невидимыми» для автоматических камер фиксации штрафов. «Среди них вполне могут оказаться и те, что в международном розыске. И именно из-за того, что их нельзя поставить на учет и ввести в наше правовое поле, возникают самые разные сложности», – поясняет эксперт.

Впрочем, на этом планы не заканчиваются. Попов добавил, что было бы логично наделить Министерство внутренних дел расширенными полномочиями – чтобы ведомство могло самостоятельно разрабатывать новые системы и решения для регистрации отдельных категорий автомобилей.

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