В России продлили «гаражную амнистию»

Госдума продлила упрощенный порядок оформления гаражей до 1 сентября 2031 года

Госдума окончательно утвердила закон, продлевающий упрощенную регистрацию прав на гаражи и участки под ними. Документ прошел сразу третье чтение, а значит, программа будет работать еще пять лет – теперь до 1 сентября 2031 года.

В рамках «гаражной амнистии» граждане по-прежнему смогут официально оформлять недвижимость, не проходя через долгие бюрократические процедуры. По данным Росреестра, с начала действия закона россияне уже зарегистрировали больше 746 тысяч объектов – как самих построек, так и земли.

Автор инициативы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, считает, что продление позволит легализовать еще как минимум полмиллиона гаражей по всей стране. Спрос на такую процедуру, по его словам, остается высоким.

Ранее «За рулем» рассказывал, что п равительство РФ может позволить регистрацию машин из розыска Интерпола.

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