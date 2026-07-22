Как снизить риски использования бензина Евро-3

Эксперт Бабушкин: с бензином Евро-3 моторное масло нужно менять в 2 раза чаще

Технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин рассказал, как минимизировать риски использования бензина экологического класса Евро-3. «Сернистое» топливо способно превращать обычную смазку в опасную для мотора субстанцию, предупреждает автоэксперт. При горении образуются агрессивные кислоты, которые разрушают масляную структуру, лишая ее моющих свойств.

Привычные интервалы обслуживания тут не работают. Как поясняет специалист Бабушкин, на низкокачественной горючке ресурс самой лучшей синтетики укладывается всего в пять тысяч километров пробега. «Забудьте про привычные 10 000 или 15 000 км между визитами на сервис», – советует эксперт в беседе с «Известиями».

Он рекомендует при покупке масла смотреть на показатель TBN – щелочное число. Именно оно отвечает за борьбу с кислотной средой, разъедающей детали двигателя.

Свечи зажигания тоже страдают. Тяжелые фракции топлива Евро-3 быстро образуют нагар и токопроводящий налет, выводя свечи из строя буквально за несколько тысяч километров. Эксперт настаивает: интервал их замены нужно сократить вдвое. Пропуски зажигания опасны тем, что несгоревшее горючее попадает в катализатор и может его расплавить.

Не меньше достается и топливной системе. Из-за смол и механических примесей в дешевом топливе фильтр забивается быстрее. Бабушкин уверен: менять его нужно в два раза чаще, чтобы не перегружать топливный насос и избежать голодания системы.

Эксперт советует раз в 15-20 тысяч километров делать на СТО принудительную промывку инжектора профессиональными составами. А для профилактики сернистых отложений на стенках камеры сгорания – регулярно использовать топливные присадки.

Впрочем, паниковать не стоит, отмечает он. Если подходить к эксплуатации с точки зрения превентивной инженерии, все риски можно свести к минимуму.

О том, какие машины меньше страдают от плохого топлива, «За рулем» ранее рассказывал.

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