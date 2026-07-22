В Германии запустили продажи «премиальной» версии Нивы: в чем ее особенности?
По данным 110km.Ru, на автомобильном рынке Германии появилась эксклюзивная версия Lada Niva Legend 2026 модельного года. Речь идет о комплектации Premium Plus, которая выделяется на фоне стандартных машин целым рядом серьезных доработок, направленных на улучшение защиты от коррозии и расширение списка опций комфорта. Стоимость такого внедорожника – 34 тысячи евро, что по текущему курсу составляет примерно 3,04 млн рублей.
Чтобы увеличить живучесть машины, на нее установили специальную защиту днища, профессионально обработали все сварные швы и скрытые полости, а также смонтировали пластиковые подкрылки по кругу.
Помимо этого тут есть длинная металлическая защита сразу для двигателя, коробки передач и «раздатки» – решение, которое оценят те, кто регулярно выезжает на серьезное бездорожье.
Внутри немецкая версия тоже заметно отличается. В списке оснащения значатся кондиционер с рециркуляцией, подогрев передних сидений и электрические стеклоподъемники. Боковые зеркала получили обогрев и электропривод, а для облегчения парковки добавили камеру заднего вида и парктроники. Кстати, тут есть и центральный замок с дистанционным управлением, подготовка под современную мультимедиа с Bluetooth, USB и поддержкой SD-карт, а также светодиодная подсветка салона и обновленная приборная панель.
Внешность машины дополняют черные подножки и шноркель, что сразу намекает на ее внедорожный потенциал. В комплекте идут два набора колес: зимние шины на стальных дисках DOTZ и летние – на легкосплавных. Среди прочих элементов безопасности – широкие защитные накладки на бамперы, тонировка задних стекол и сдвижные решетки на окнах. Головной свет теперь полностью светодиодный, плюс установлены дополнительные задние противотуманные фонари.
Не обошли вниманием и техническую часть. В паре со штатным полным приводом, понижайкой и блокировкой работает усиленное саморегулирующееся сцепление, а «раздатка» получила новые подшипники. Немецкий дилер, кстати, предоставляет на автомобиль двухлетнюю гарантию. Для сравнения, самая дорогая Niva Bronto в России почти вдвое дешевле – 1,58 млн рублей, но и опций там заметно меньше. Тем, кто захочет расширить функционал, предлагают фаркоп с электроприводом, багажные рейлинги и даже переоборудование под ГБО с официальным разрешением.
О ценах на эту модель и ее конкурентоспособности «За рулем» уже подробно рассказывали.
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