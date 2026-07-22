Лада Нива Travel с мотором 1.8: насколько сложнее и дороже стало обслуживание?

Эксперт «За рулем» показал основные операции по техобслуживанию Lada Niva Travel 1.8

С середины 2025 года Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ‑11184 (1.8 л, 90 л. с.), который заменил прежний 1.7 ВАЗ‑21214 (83 л. с.). Это не «расточка» старого мотора, а совершенно иная конструкция: блок цилиндров 1.8 Evo от Весты плюс восьмиклапанная головка блока мотора ВАЗ‑11182 от Гранты.

Но изменился не только мотор – и мы разобрались, что это сулит в эксплуатации.

Ремни и цепи

Самое кардинальное различие: старый двигатель 1.7 имеет цепь привода ГРМ с гидронатяжителем. Теоретически «вечную», но на практике требующую замены при растяжении – обычно после 120 тысяч км. Операция трудоемкая, со снятием передней крышки двигателя.

И даже если переход на ремень у мотора 1.8 был вызван удешевлением, у этого решения есть весомые плюсы. Тут предсказуемый регламент – вы знаете, что ремень нужно менять каждые 60 тысяч км (столько он на вазовских моторах на практике выдерживает) и планируете расходы.

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Проще процедура замены – для восьмиклапанных двигателей ВАЗ она отработана десятилетиями, а натяжитель у мотора 1.8 полуавтоматический, практически исключающий риск ошибиться с натяжением. Обрыв ремня не ведет к капитальному ремонту двигателя: в поршнях сделаны выемки, исключающие контакт с клапанами при обрыве ремня.

Ложка дегтя с мотором 1.8 – хлопотная регулировка теплового зазора клапанов. Ближе к 100 тысячам км придется снимать распредвал и подбирать толкатели – либо в крупном сервисе, либо пару дней ожидая их доставки. Гидрокомпенсаторы старого агрегата 1.7 регулировки не требовали и при качественном масле из строя выходили редко.

Доступ к свечам зажигания как был практически безупречным, таким и остался.

Регламентное обслуживание

Замена масла в двигателе

По данным АВТОВАЗа, за 60 тысяч км общая стоимость плановых ТО на версии 1.8 составит 65 тысяч рублей против 72 тысяч рублей для версии 1.7. Весь секрет – в межсервисном интервале: он увеличился с 10 до 15 тысяч км.

Впрочем, будут и те, кто станет превентивно менять масло раньше – по своему желанию или из-за тяжелых условий эксплуатации. Для них Travel 1.8 может оказаться затратнее.

Снизу для доступа к масляным фильтрам у обоих моторов требуется снять сперва защиту двигателя, а затем грязезащитные экраны. Но в обоих случаях есть доступ и сверху, из подкапотного пространства. И на моторе 1.7 он был удобнее – фильтр с левой стороны блока как на ладони, свободного места вокруг много. На 1.8 фильтр расположен справа, разглядеть его сложнее, а подходу мешают шланги системы охлаждения.

1.7. Сливная пробка у мотора 1.7 расположена неудобно. 1.8. У двигателя 1.8 пробка крупнее, доступ к ней отличный.

А вот сливать масло из мотора 1.8 намного удобнее. Пробка крупная (22 мм), смещена вперед и отворачивается прямо через сервисное окно штатной защиты моторного отсека. На двигателе 1.7 для доступа к пробке приходилось снимать защиту, а сливалось масло из расположенного дальше отверстия менее опрятно – не закапать поперечину под двигателем было почти невозможно.

1.7. К масляному фильтру мотора 1.7 легко ­подобраться сверху. 1.8. Подход к масляному фильтру мотора 1.8 сверху несколько сложнее, но тоже есть.

Долив рабочих жидкостей

Места долива основных рабочих жидкостей (охлаждающей, тормозной, сцепления, усилителя руля) прежние. А вот из бутыли с омывайкой в горловину целиться стало удобнее: бачок совершил компоновочную рокировку с корпусом воздушного фильтра.

Все точки долива жидкостей (кроме омывающей) остались на привычных местах.

1.7. С мотором 1.7 для долива омывающей жидкости в дороге приходится стоять со стороны обочины. 1.8. После модернизации крышка осталась не самой удобной резьбовой, но бачок переехал налево и поднялся выше.

Замена фильтров

Крышка фильтра теперь фиксируется защелками, а не саморезами. Быстро и удобно, но скобы фиксации в открытом положении норовят выпасть в недра моторного отсека – их форму необходимо доработать.

1.7. Для замены воздушного фильтра мотора 1.7 требовалась отвертка. 1.8. Крышку корпуса воздушного фильтра мотора 1.8 держит пара защелок.

Забор воздуха на двигателе 1.8 переместился к правой фаре, и имевшиеся шноркели с ним несовместимы. Ждем новую конструкцию от завода.

1.8. Технологии замены салонного фильтра ­остались прежними – и не особо удобными.

Дислокация салонного фильтра за жабо не изменилась – доступ не слишком удобен у обеих версий. Нужно либо подрезать герметик на лючке, либо отворачивать несколько саморезов крепления жабо.

Замена привода навесного оборудования

А вот обновлять привод навесного оборудования у мотора 1.8 намного проще. Ремень тут один, а за его натяжение отвечает безошибочный и не требующий дополнительных действий автоматический натяжитель.

У мотора 1.7 ремней два – для кондиционера свой, а для их регулировки нужен опыт механика, знающего, как обращаться с натяжителями с ручной регулировкой. Причем доступ к натяжителю ремня кондиционера – только снизу, со снятием защиты двигателя и грязезащитного экрана.

1.7. У мотора 1.7 было два ремня привода вспомогательных агрегатов. 1.8. Привод ГРМ с зубчатым ремнем и полуавтоматическим натяжителем прост в доступе.

1.7. Для доступа в моторный отсек снизу придется снимать не только защиту, но и металлические экраны. С мотором 1.7 (на фото) экран иной формы – с коробом для размещения компрессора кондиционера. 1.8. Процедура замены ремня привода вспомогательных агрегатов стала простой и быстрой.

Главный бонус

Замена тормозных колодок

Задние тормоза у обеих версий одинаковые, барабанные, еще времен ВАЗ‑2101. А вот спереди конструкция намного лучше у машины с мотором 1.8.

Раньше на Тревеле стояли трехпоршневые суппорты с прижимными рычагами. Идея в целом неплохая, но на практике эти поршни и направляющие закисают с завидной регулярностью. Менять колодки – еще то удовольствие с выбиванием осей прижимных рычагов, а ремкомплект найдется не в каждом магазине запчастей.

Главный бонус обновленной машины – передние тормозные механизмы от Лады Весты NG. Один поршень, плавающая скоба. Колодки недороги и есть на каждой заправке. Ремкомплект единый с Вестой, стоит рублей 300. Менять колодки – проще пареной репы: отворачивается нижний болт и скоба отводится вверх.

1.7. На машинах с тормозными суппортами образца 1977 года намного сложнее замена передних колодок и дисков. 1.8. Тормозные механизмы от Лады Весты просты в обслуживании и ремонте.

Раньше замена тормозного диска помимо снятия тормозного механизма требовала разборки ступицы – при этом нерегулируемый подшипник после удаления отправляется в утиль. На версии 1.8 сделано современно: достаточно снять суппорт и открутить пару болтов крепления диска к ступице.

1.7. Стабилизатор на версии с 1.7 во всех точках крепился простейшими резиновыми втулками. 1.8. Доступность новых стоек стабилизатора с шаровыми соединениями осталась хорошей.

В подвеске весь «расходный» конструктив прежний, за исключением стабилизатора поперечной устойчивости. На Тревеле 1.8 он изменил «трассировку» и крепится к кузову через две втулки спереди. А корпус редуктора переднего моста сзади поддерживает отдельная штанга – еще четыре вряд ли вечные резиновые втулки. Это минус.

1.8. Четыре новых втулки – у штанги заднего крепления корпуса переднего редуктора. Как они себя поведут в эксплуатации, пока вопрос.

Стойки стабилизатора на 1.7 представляли собой обычные резиновые втулки, служившие 30–40 тысяч км. На 1.8 установлена конструкция с двумя шаровыми соединениями. Сколько будут ходить они и их пыльники? Поживем – увидим. Но менять крепления стабилизатора к рычагам сложнее не стало.

Вывод

Главный минус в обслуживании Лады Нивы Travel с новым мотором 1.8 – появление трудоемкой процедуры регулировки зазоров клапанов. Но в остальном плюсов больше, в том числе и в шасси.

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