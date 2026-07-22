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Лада Нива Travel с мотором 1.8: насколько сложнее и дороже стало обслуживание?

Эксперт «За рулем» показал основные операции по техобслуживанию Lada Niva Travel 1.8

С середины 2025 года Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ‑11184 (1.8 л, 90 л. с.), который заменил прежний 1.7 ВАЗ‑21214 (83 л. с.). Это не «расточка» старого мотора, а совершенно иная конструкция: блок цилиндров 1.8 Evo от Весты плюс восьмиклапанная головка блока мотора ВАЗ‑11182 от Гранты.

Но изменился не только мотор – и мы разобрались, что это сулит в эксплуатации.

Ремни и цепи

Самое кардинальное различие: старый двигатель 1.7 имеет цепь привода ГРМ с гидронатяжителем. Теоретически «вечную», но на практике требующую замены при растяжении – обычно после 120 тысяч км. Операция трудоемкая, со снятием передней крышки двигателя.

И даже если переход на ремень у мотора 1.8 был вызван удешевлением, у этого решения есть весомые плюсы. Тут предсказуемый регламент – вы знаете, что ремень нужно менять каждые 60 тысяч км (столько он на вазовских моторах на практике выдерживает) и планируете расходы.

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Проще процедура замены – для восьмиклапанных двигателей ВАЗ она отработана десятилетиями, а натяжитель у мотора 1.8 полуавтоматический, практически исключающий риск ошибиться с натяжением. Обрыв ремня не ведет к капитальному ремонту двигателя: в поршнях сделаны выемки, исключающие контакт с клапанами при обрыве ремня.

Ложка дегтя с мотором 1.8 – хлопотная регулировка теплового зазора клапанов. Ближе к 100 тысячам км придется снимать распредвал и подбирать толкатели – либо в крупном сервисе, либо пару дней ожидая их доставки. Гидрокомпенсаторы старого агрегата 1.7 регулировки не требовали и при качественном масле из строя выходили редко.

Доступ к свечам зажигания как был практически безупречным, таким и остался.
Доступ к свечам зажигания как был практически безупречным, таким и остался.

Регламентное обслуживание

Замена масла в двигателе

По данным АВТОВАЗа, за 60 тысяч км общая стоимость плановых ТО на версии 1.8 составит 65 тысяч рублей против 72 тысяч рублей для версии 1.7. Весь секрет – в межсервисном интервале: он увеличился с 10 до 15 тысяч км.

Впрочем, будут и те, кто станет превентивно менять масло раньше – по своему желанию или из-за тяжелых условий эксплуатации. Для них Travel 1.8 может оказаться затратнее.

Снизу для доступа к масляным фильтрам у обоих моторов требуется снять сперва защиту двигателя, а затем грязезащитные экраны. Но в обоих случаях есть доступ и сверху, из подкапотного пространства. И на моторе 1.7 он был удобнее – фильтр с левой стороны блока как на ладони, свободного места вокруг много. На 1.8 фильтр расположен справа, разглядеть его сложнее, а подходу мешают шланги системы охлаждения.

1.7. Сливная пробка у мотора 1.7 расположена неудобно.
1.7. Сливная пробка у мотора 1.7 расположена неудобно.
1.8. У двигателя 1.8 пробка крупнее, доступ к ней отличный.
1.8. У двигателя 1.8 пробка крупнее, доступ к ней отличный.

А вот сливать масло из мотора 1.8 намного удобнее. Пробка крупная (22 мм), смещена вперед и отворачивается прямо через сервисное окно штатной защиты моторного отсека. На двигателе 1.7 для доступа к пробке приходилось снимать защиту, а сливалось масло из расположенного дальше отверстия менее опрятно – не закапать поперечину под двигателем было почти невозможно.

1.7. К масляному фильтру мотора 1.7 легко ­подобраться сверху.
1.7. К масляному фильтру мотора 1.7 легко ­подобраться сверху.
1.8. Подход к масляному фильтру мотора 1.8 сверху несколько сложнее, но тоже есть.
1.8. Подход к масляному фильтру мотора 1.8 сверху несколько сложнее, но тоже есть.

Долив рабочих жидкостей

Места долива основных рабочих жидкостей (охлаждающей, тормозной, сцепления, усилителя руля) прежние. А вот из бутыли с омывайкой в горловину целиться стало удобнее: бачок совершил компоновочную рокировку с корпусом воздушного фильтра.

Все точки долива жидкостей (кроме омывающей) остались на привычных местах.
Все точки долива жидкостей (кроме омывающей) остались на привычных местах.

1.7. С мотором 1.7 для долива омывающей жидкости в дороге приходится стоять со стороны  обочины.
1.7. С мотором 1.7 для долива омывающей жидкости в дороге приходится стоять со стороны  обочины.
1.8. После модернизации крышка осталась не самой удобной резьбовой, но бачок переехал налево и поднялся выше.
1.8. После модернизации крышка осталась не самой удобной резьбовой, но бачок переехал налево и поднялся выше.

Замена фильтров

Крышка фильтра теперь фиксируется защелками, а не саморезами. Быстро и удобно, но скобы фиксации в открытом положении норовят выпасть в недра моторного отсека – их форму необходимо доработать.

1.7. Для замены воздушного фильтра мотора 1.7 требовалась отвертка.
1.7. Для замены воздушного фильтра мотора 1.7 требовалась отвертка.
1.8. Крышку корпуса воздушного фильтра мотора 1.8 держит пара защелок.
1.8. Крышку корпуса воздушного фильтра мотора 1.8 держит пара защелок.

Забор воздуха на двигателе 1.8 переместился к правой фаре, и имевшиеся шноркели с ним несовместимы. Ждем новую конструкцию от завода.

1.8. Технологии замены салонного фильтра ­остались прежними – и не особо удобными.
1.8. Технологии замены салонного фильтра ­остались прежними – и не особо удобными.

Дислокация салонного фильтра за жабо не изменилась – доступ не слишком удобен у обеих версий. Нужно либо подрезать герметик на лючке, либо отворачивать несколько саморезов крепления жабо.

Замена привода навесного оборудования

А вот обновлять привод навесного оборудования у мотора 1.8 намного проще. Ремень тут один, а за его натяжение отвечает безошибочный и не требующий дополнительных действий автоматический натяжитель.

У мотора 1.7 ремней два – для кондиционера свой, а для их регулировки нужен опыт механика, знающего, как обращаться с натяжителями с ручной регулировкой. Причем доступ к натяжителю ремня кондиционера – только снизу, со снятием защиты двигателя и грязезащитного экрана.

1.7. У мотора 1.7 было два ремня привода вспомогательных агрегатов.
1.7. У мотора 1.7 было два ремня привода вспомогательных агрегатов.
1.8. Привод ГРМ с зубчатым ремнем и полуавтоматическим натяжителем прост в доступе.
1.8. Привод ГРМ с зубчатым ремнем и полуавтоматическим натяжителем прост в доступе.

1.7. Для доступа в моторный отсек снизу придется снимать не только защиту, но и металлические экраны. С мотором 1.7 (на фото) экран иной формы – с коробом для размещения компрессора кондиционера.
1.7. Для доступа в моторный отсек снизу придется снимать не только защиту, но и металлические экраны. С мотором 1.7 (на фото) экран иной формы – с коробом для размещения компрессора кондиционера.
1.8. Процедура замены ремня привода вспомогательных агрегатов стала простой и быстрой.
1.8. Процедура замены ремня привода вспомогательных агрегатов стала простой и быстрой.

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Главный бонус

Замена тормозных колодок

Задние тормоза у обеих версий одинаковые, барабанные, еще времен ВАЗ‑2101. А вот спереди конструкция намного лучше у машины с мотором 1.8.

Раньше на Тревеле стояли трехпоршневые суппорты с прижимными рычагами. Идея в целом неплохая, но на практике эти поршни и направляющие закисают с завидной регулярностью. Менять колодки – еще то удовольствие с выбиванием осей прижимных рычагов, а ремкомплект найдется не в каждом магазине запчастей.

Главный бонус обновленной машины – передние тормозные механизмы от Лады Весты NG. Один поршень, плавающая скоба. Колодки недороги и есть на каждой заправке. Ремкомплект единый с Вестой, стоит рублей 300. Менять колодки – проще пареной репы: отворачивается нижний болт и скоба отводится вверх.

1.7. На машинах с тормозными суппортами образца 1977 года намного сложнее замена передних колодок и дисков.
1.7. На машинах с тормозными суппортами образца 1977 года намного сложнее замена передних колодок и дисков.
1.8. Тормозные механизмы от Лады Весты просты в обслуживании и ремонте.
1.8. Тормозные механизмы от Лады Весты просты в обслуживании и ремонте.

Раньше замена тормозного диска помимо снятия тормозного механизма требовала разборки ступицы – при этом нерегулируемый подшипник после удаления отправляется в утиль. На версии 1.8 сделано современно: достаточно снять суппорт и открутить пару болтов крепления диска к ступице.

1.7. Стабилизатор на версии с 1.7 во всех точках крепился простейшими резиновыми втулками.
1.7. Стабилизатор на версии с 1.7 во всех точках крепился простейшими резиновыми втулками.
1.8. Доступность новых стоек стабилизатора с шаровыми соединениями осталась хорошей.
1.8. Доступность новых стоек стабилизатора с шаровыми соединениями осталась хорошей.

В подвеске весь «расходный» конструктив прежний, за исключением стабилизатора поперечной устойчивости. На Тревеле 1.8 он изменил «трассировку» и крепится к кузову через две втулки спереди. А корпус редуктора переднего моста сзади поддерживает отдельная штанга – еще четыре вряд ли вечные резиновые втулки. Это минус.

1.8. Четыре новых втулки – у штанги заднего крепления корпуса переднего редуктора. Как они себя поведут в эксплуатации, пока вопрос.
1.8. Четыре новых втулки – у штанги заднего крепления корпуса переднего редуктора. Как они себя поведут в эксплуатации, пока вопрос.

Стойки стабилизатора на 1.7 представляли собой обычные резиновые втулки, служившие 30–40 тысяч км. На 1.8 установлена конструкция с двумя шаровыми соединениями. Сколько будут ходить они и их пыльники? Поживем – увидим. Но менять крепления стабилизатора к рычагам сложнее не стало.

Вывод

Главный минус в обслуживании Лады Нивы Travel с новым мотором 1.8 – появление трудоемкой процедуры регулировки зазоров клапанов. Но в остальном плюсов больше, в том числе и в шасси.

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