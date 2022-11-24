Как сэкономить на техобслуживании Нивы: подробная инструкция

Эксперты «За рулем» оценили трудоемкость простейших операций по ТО и небольшому ремонту самого доступного внедорожника Лада. Заодно изучили цены на расходники и материалы. Вердикт: то и другое - норм!

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Трехдверная Нива в этом году справляет 45‑летний юбилей, и в умах многих она за эти годы вообще не менялась. Что, конечно, не совсем так. Важно, что Нива остается самым доступным внедорожником.

Но осталась ли она столь же доступной в содержании? В поисках ответа мы взяли Ниву Урбан и оценили трудоемкость простейших операций по обслуживанию и небольшому ремонту.

Как всегда, оценим ее по пятибалльной шкале: чем сложнее — тем ниже балл.

Замена моторного масла: 4,0 балла

В отличие от классических Жигулей, у Нивы сливная пробка поддона двигателя спрятана под металлической защитой.

Чтобы до нее добраться, придется открутить один болт и две гайки на 13 мм.

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Чтобы легче было подлезть к болту, желательно ослабить болты крепления передней защиты. Для этого нужна 27‑я головка «торкс». Сливная пробка традиционно сделана под внутренний шестигранник на 12 мм.

Масляный фильтр не изменил свое расположение за многие десятилетия — прикручен он с левой стороны блока.

Чтобы не возиться со снятием запасного колеса, фильтр удобнее открутить снизу.

Проблемы с поставками запасных частей на ассортименте деталей для Нивы особенно не сказались: разных масляных фильтров на рынке полно. Оригинальный обойдется в 340 рублей, а цены на заменители варьируются от 250 рублей за наши до 1200 рублей за импортные .

Для замены масла понадобится четырехлитровая канистра «моторки».

Родное масло Lada Ultra вязкостью 5W‑40 стоит около 4000 рублей . Можно найти совсем дешевое масло за две с небольшим тысячи рублей, но экономить в этом случае все-таки не стоит. Четыре литра масла Mobil или Motul ­сейчас обойдутся в 10–11 тысяч рублей.

Замена воздушного фильтра: 4,5 балла

Доступ к воздушному фильтру прост. Корпус расположен справа от двигателя, а крышка держится на четырех винтах под крестовую отвертку. Если бы инструмент вообще не был нужен, можно было бы поставить и пять баллов.

Фильтр стандартный и не менялся с середины 90‑х — с первых вазовских двигателей с распределенным впрыском. Родной воздушный фильтр в среднем стоит 450 рублей. Нет проблем и с аналогами, стоимость которых лежит в пределах от 260 до 1200 рублей.

Замена свечей зажигания: 4,5 балла

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Свечи зажигания расположены удобно — с левой стороны блока. Но чтобы до них добраться, предварительно нужно снять запасное колесо, которое у Нивы под капотом.

Чтобы снять запаску, надо отцепить два резиновых ремня и отвернуть «барашек», удерживающий колесо.

Для выкручивания свечек понадобится ключ на 21 мм. Использовать головку с резиновой втулкой не обязательно — свечные колодцы фактически отсутствуют. Но в любом случае перед выворачиванием свечей желательно пропылесосить углубления вокруг них, в которых скапливается грязь.

Свечи зажигания — производства Энгельсского завода. Комплект в упаковке Lada стоит около 800 рублей. Самые дешевые аналоги на пару сотен дешевле. А импортные свечи, например, Bosch, обойдутся почти в 3000 рублей за комплект.

Замена тормозных колодок: 4,0 балла

Для замены тормозных колодок понадобится молоток. Но ничего страшного — упоминать чью-то маму не придется. Просто суппорт удерживается двумя скобами. Чтобы отвести его и добраться до колодок, нужно снять одну из скоб, для чего необходимо сначала удалить шплинт из пальца, а затем с помощью выколотки и молотка выбить палец из скобы.

После этого можно спокойно снять суппорт и вытащить тормозные колодки. Оригинальные тормозные колодки в заводской упаковке стоят около 800 рублей . Есть и совсем дешевый продукт сомнительного качества за 500 рублей. Но лучше такое не покупать. Колодки Ferodo или Brembo стоят чуть меньше трех тысяч.

Блок реле и предохранителей: 5,0 балла

У современной Нивы два блока реле и предохранителей, и оба расположены удобно.

Первый блок с реле найдете под капотом справа от воздухозаборника салона. Крышка держится на четырех пластиковых язычках, которые можно отогнуть безо всякого инструмента.

Блок предохранителей установлен на своем «историческом» месте под передней панелью слева от рулевой колонки. С той разницей, что там уже давно стоят предохранители современного ножевого типа вместо старых патронных.

Там же, на боковой стенке под панелью, есть диагностический разъем, спрятанный под пластиковой крышкой с двумя винтами под крестовую отвертку.

Замена ламп: 4,5 балла

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Замена ламп в фарах осталась неизменной с первой модели Жигулей и в XXI веке выглядит сложновато.

Чтобы добраться до лампы, нужно ослабить три винта под крестовую отвертку и провернуть фару, после чего вытащить ее из посадочного места. Затем отсоединить разъем и извлечь лампу, удерживаемую пружинной скобой.

Стандартная лампочка ближнего и дальнего света стандарта Н4 стоит от 165 до 4000 рублей . Перед сборкой на будущее желательно смазать винты крепления фары.

Добраться до лампы ДХО или поворотника проще. Патроны открыты взору и вытаскиваются после небольшого поворота. До внедрения ходовых огней использовалась стандартная 5‑ваттная лампочка, но теперь это недешевая лампа W21/5W (минимум 200 рублей). Лампочка поворотника осталась неизменной — самые доступные из них стоят меньше 50 рублей.

Извлечь лампы задних фонарей также не составит труда. Необходимо открыть багажник и снять декоративные пластиковые крышки. Тогда открывается доступ к разъемам фонарей. Отсоедините их и вытащите блоки с лампами, предварительно отжав по два пластиковых язычка у каждого.

Подводим итоги

Отрадно, что нынешние проблемы с ассортиментом и стоимостью запасных частей и расходников на трехдверной Ниве пока не сказались. Выбор по-прежнему большой, и цены весьма приятные.

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Но если говорить о сложности операций по обслуживанию и мелкому ремонту, то есть оговорки. С одной стороны, ничего прям-таки сложного в Ниве действительно нет. С другой, удобство проведения работ всё равно не на пятерку. Тут надо стальную защиту открутить, там запасное колесо мешается, здесь фару надо вынимать.

Из-за этого Нива Legend получает четверку с плюсом — до пяти с минусом она не дотянула.

Тем не менее, Нива остается одной из самых простых машин в контексте ­самостоятельного обслуживания.

Цены на расходные запасные части и материалы*

Оригинальные комплектующие, ₽ Мин. цена неоригинальных комплектующих, ₽ Макс. цена неоригинальных комплектующих, ₽ Моторное масло 5W-40 4100 2300 11 400 Масляный фильтр 340 260 1200 Воздушный фильтр 450 300 1100 Салонный фильтр 3400 1200 1900 Лампа Н4 — 165 5400 Лампа ДХО W21/5W — 190 4030 Свеча зажигания (комплект) 780 650 2800 Передние тормозные колодки 800 510 2700

* Цены приведены по состоянию на октябрь 2022 года.

Трудоемкость обслуживания и ремонта

Оценка Необходимый инструмент Примечание Замена моторного масла 4,0 головка 13 мм, ключ «торкс» 27, шестигранник 12 мм необходима смотровая яма или подъемник Замена воздушного фильтра 4,5 крестовая отвертка — Замена свечей зажигания 4,5 свечной ключ 21 мм необходимо снять ­запасное колесо Замена тормозных колодок 4,0 тонкогубцы, молоток, выколотка необходим домкрат или подъемник Замена реле и предохранителей 5,0 — — Замена ламп передних фар 4,5 крестовая отвертка — Замена ламп задних фонарей 4,5 — —

На некоторых вещах автовладельцу точно не стоит экономить!

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