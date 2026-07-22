Названы главные ошибки водителей летом, которые стремительно убивают мотор

Эксперты дали советы по предотвращению перегрева двигателя летом

По данным Pravda.Ru, с приходом летней жары подкапотное пространство автомобиля превращается в настоящую печь – когда температура за бортом переваливает за +30 градусов, техника начинает испытывать колоссальные нагрузки. Пренебрежение к правилам эксплуатации в такой период часто оборачивается не поездкой к морю, а визитом в сервис с необходимостью менять силовой агрегат.

Самый опасный враг двигателя в летний зной – вовсе не палящее солнце, а банальная грязь. Соты радиатора, забитые тополиным пухом, насекомыми и дорожной пылью, работают как теплоизолятор. Теплообмен нарушается, и система охлаждения перестает справляться. Многие автовладельцы вспоминают о чистке радиатора только когда из-под капота начинает валить пар, хотя простую промывку никто не отменял.

Инженер-автомеханик Михаил Лазарев сравнил грязный радиатор с тромбом в артерии. По его словам, даже полностью исправный вентилятор не сможет прокачать воздух сквозь плотный слой мусора. Эксперт рекомендует проводить чистку узла со снятием минимум раз в два года, чтобы избежать фатальных последствий.

Второй по важности узел, который выходит из строя чаще всего, – термостат. Если его заклинило в закрытом положении, антифриз ходит по малому кругу, игнорируя радиатор. В условиях аномальной жары двигатель способен закипеть буквально за несколько минут. Диагностика проста: если патрубки, идущие к радиатору, остаются холодными при горячем моторе, деталь пора менять.

Не стоит сбрасывать со счетов и электронику – отказ датчика включения вентилятора может застать врасплох в самый неподходящий момент. Отдельная история – моторное масло. Оно выполняет не только смазывающую функцию, но и выступает важнейшим хладагентом. При экстремальных температурах масло разжижается и теряет вязкость, масляная пленка рвется, и поршни начинают работать в режиме сухого трения.

Ситуацию усугубляет некачественное топливо. Продукты его сгорания ускоряют износ смазки в два раза, провоцируя появление лаковых отложений внутри двигателя. Особенно чувствительны к этому современные агрегаты с фазовращателями и турбинами – они требуют безупречной чистоты и качества масла.

Перегрев грозит деформацией головки блока цилиндров (ГБЦ). Как отметил эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев, в жару присадки в масле вырабатываются на 30-40 процентов быстрее. Тем, кто стоит в пробках с работающим кондиционером, он советует сокращать интервал замены до 7500 километров.

Что делать, если стрелка температуры ушла в красную зону

Паника при перегреве – главный враг. Первое и самое важное правило: ни в коем случае не глушите мотор сразу. Остановка помпы прекращает циркуляцию охлаждающей жидкости, что ведет к тепловому удару. Эксперты сравнивают это с выключением воды в перегретом чайнике – пар разорвет систему изнутри.

Вместо этого включите печку на полную мощность. Да, салон превратится в сауну, но радиатор отопителя заберет часть избыточного тепла у мотора. Также стоит открыть капот для лучшей вентиляции. Доливать антифриз разрешается только через 20-30 минут, когда металл остынет. Ледяная вода, залитая в раскаленный блок, гарантированно приведет к трещинам.

Автослесарь Денис Хромов предупреждает: ни в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка на горячем двигателе. Давление там огромное, и струя кипятка может ударить в лицо. Нужно ждать полного остывания системы.

Воду вместо антифриза заливать категорически нельзя. Она закипает при 100 градусах, тогда как современные охлаждающие жидкости работают при 115-125°C. Ко всему прочему, вода вызывает коррозию и кавитацию помпы, убивая систему охлаждения за один сезон. На трассе радиатор продувается потоком воздуха, но в пробке вся нагрузка ложится на вентиляторы, которые могут не справиться, если радиаторы забиты грязью.

Эксперты советуют избегать резких стартов и езды «в натяг» – такие режимы увеличивают тепловую нагрузку. Лучше держать средние обороты для эффективной работы помпы и избегать длительных стоянок с работающим двигателем.

О том, какие двигатели меньше всего боятся перегрева, «За рулем» уже рассказывал.

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