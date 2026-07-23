Насколько сейчас выгодна покупка электромобили или гибрида

Эксперт Трандин назвал плюсы и минусы гибридов и электрокаров

Экономия на топливе – бесспорно, один из главных плюсов машин с электрической тягой, отмечает с обственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин . Гибриды позволяют тратить до 50% меньше бензина, а владельцы чистых электрокаров экономят до 80%. Плюс к этому – экологичность, налоговые послабления в отдельных регионах и законный проезд по выделенным полосам. Особенно хороши гибриды для городской толкотни: на малых скоростях включается электродвигатель, что дает серьезную выгоду.

Однако есть и обратная сторона медали. Обслуживание, особенно после окончания гарантии на «электрички», обходится в копеечку. Не стоит забывать про ограниченную сеть зарядных станций, особенно если ты живешь далеко от столицы. Настоящей проблемой для электрокаров становится холодный климат – батарея теряет мощность. К тому же при резком обвале спроса ликвидность такого авто на вторичке может рухнуть, чего не скажешь о привычных бензиновых собратьях.

Если говорить про ликвидность в России, то гибриды пока в лидерах, особенно модели японских и корейских марок. Выбор здесь шире, а риски относительно износа гибридной системы у покупателей гораздо ниже. Владельцам электромобилей, в первую очередь китайских брендов, повезло меньше: спрос на «вторичке» сдержанный, а страхи по поводу замены дорогой батареи отпугивают большинство.

Но эксперты утверждают: с ростом парка и появлением профильных сервисов ситуация будет выправляться. Для того чтобы перепродать гибрид без особых потерь, важно иметь полную сервисную историю и честный пробег – это серьезно повышает доверие. Электромобили теряют в цене быстрее из-за стремительного морального устаревания технологий. Выходят новые модели с куда более внушительным запасом хода, и старые версии мгновенно дешевеют, заключил Трандин.

Ранее «За рулем» писал о том, какие автомобили прощают плохой бензин.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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