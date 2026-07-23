Власти обозначили приоритеты распределения нефтепродуктов

Правительство определило приоритеты распределения топлива

Власти установили новый порядок распределения нефтепродуктов внутри страны. Как сообщает «Коммерсантъ», ознакомившийся с протоколом совещания у вице-премьера Александра Новака, в первую очередь топливо будут направлять государственным заказчикам и предприятиям, обеспечивающим выполнение важных государственных задач. Сети АЗС и независимые заправочные станции оказались в конце списка.

Сначала топливо уйдет на государственные и муниципальные нужды, северный завоз, оборонзаказ, «РЖД», гражданский флот и аграриев. Вторая ступень – Крым, новые регионы и Калининградская область с их топливными операторами. Туда же попали экспортные поставки, идущие по поручению президента и правительства. А вот что касается сетей АЗС нефтяников, независимых заправок и экспорта по межправительственным соглашениям – они получили наименьший приоритет.

Помимо этого, Минэнерго обязали найти поставщиков для импорта топлива, проработать логистику в зоны риска и подумать о строительстве там малых НПЗ. Региональным властям велели каждый день докладывать о запасах на нефтебазах, заводах и АЗС. Нижегородской и Вологодской областям, кстати, рекомендовали совместно с нефтяными компаниями нарастить число работающих заправок.

Зачем все это? Ситуация на внутреннем рынке остается напряженной, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Главная цель сейчас – не допустить дефицита и сбоев с поставками горючего по регионам.

О том, как мошенники разводят водителей на деньги в этой ситуации, «За рулем» ранее подробно объяснил.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://www.google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив



Готово – остаемся на связи!