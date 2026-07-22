Можно лишиться всех денег на карте: новая схема мошенничества вокруг бензина

Депутат Свищев предупредил о мошеннических приложениях с информацией по АЗС

После роста цен на бензин и появления очередей на заправках преступники придумали новый способ обмана. Они создают программы, которые якобы показывают актуальную стоимость топлива и загруженность АЗС. На деле же такое приложение – троян, который позволяет злоумышленникам незаметно получить доступ к телефону и счетам жертвы. Эту информацию подтвердил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Жертвы сами отдают свои данные в руки воров. Как рассказал парламентарий, на прием к нему регулярно приходят пострадавшие, которые совершили одну и ту же фатальную ошибку. Они скачали ПО, которое на первый взгляд было безобидным и даже полезным. Вместо обещанного сервиса на их телефоне оказывалась вредоносная программа. По словам Свищева, двое граждан из Кузбасса уже потеряли в общей сложности около 80 тысяч рублей.

«Это не просто случайность, это новая схема, которая активно распространяется по всей стране. Мошенники не взламывают телефон, они просто просят вас установить их программу, и вы это делаете», – подчеркнул депутат.

Как именно работает схема и что теряет пользователь

В чем здесь главная хитрость? Все происходит вполне легально, с вашего молчаливого согласия. В момент инсталляции программа запрашивает доступ к контактам, сообщениям и файлам – и пользователь, не глядя, нажимает «Разрешить». После этого утилита переходит в фоновый режим и незаметно отправляет мошенникам логины, пароли и смс-коды для подтверждения операций. Собрав данные, злоумышленники заходят в банковские сервисы и начинают выводить средства. Узнает человек о краже чаще всего, когда видит пустой баланс или обнаруживает блокировку карты.

«Один из главных законов цифровой безопасности: никогда не устанавливайте приложения по ссылкам из смс, мессенджеров или сомнительных сайтов. Даже если они кажутся полезными. Проверяйте разработчика, проверяйте отзывы, проверяйте разрешения. Если что-то смущает – не устанавливайте. Лучше потратить пять минут на проверку, чем потерять десятки тысяч рублей», – напомнил Свищев.

Что делать, если вы уже попались

Ситуация неприятная, но действовать нужно быстро, без паники. Первым делом – блокируйте карту. Сделать это можно через мобильный банк или по телефону горячей линии. Тут же удалите с телефона подозрительное приложение и смените все пароли: в первую очередь в банковских приложениях и на портале « Госуслуги». Без промедления обратитесь в полицию с заявлением о краже, обязательно сохранив данные о переводе – номер карты, точную сумму, дату и название получателя.

«Мошенники рассчитывают на невнимательность и спешку. Это может случиться с каждым, поэтому как только поняли, что скачали что-то подозрительное или заметили лишнее списание, то сразу действуйте. Никаких «потом разберусь». У мошенников нет выходных, а у вас есть только несколько минут, чтобы заблокировать карту и сохранить свои деньги. Заблокируйте карту, смените пароли, обратитесь в полицию. Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов вернуть деньги и наказать мошенников», – резюмировал депутат.

Ранее «За рулем» рассказал, как водительница лишилась прав, находясь на работе.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://www.google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив



Готово – остаемся на связи!