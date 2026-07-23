BMW объявила масштабный отзыв машин из-за риска возгорания
BMW объявил о масштабном отзыве автомобилей в США. Как сообщил Reuters со ссылкой на данные Национального агентства безопасности дорожного движения (NHTSA), под кампанию попали 318 495 автомобилей. Основная причина отзыва - выявленная неисправность стартера двигателя, которая может привести к его перегреву и возгоранию машины.
Под действие программы отзыва попали следующие модели:
- BMW 4 Series (в кузовах купе и кабриолет);
- BMW 3 Series;
- BMW X4;
- BMW X3;
- Toyota Supra.
Нахождение Toyota Supra в этом списке объясняется тем, что японская модель создана на платформе BMW и имеет с ней множество общих элементов.
Для устранения неисправности дилеры немецкой марки проведут бесплатную замену стартера двигателя на всех отозванных автомобилях.
Это не первый подобный случай массового отзыва автомобилей BMW. В июле в США марка направила в сервисы почти 30 тыс. машин по аналогичной причине.
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