BMW объявила масштабный отзыв машин из-за риска возгорания

BMW отзовет 318 тыс. автомобилей в США из-за неисправности стартера

BMW объявил о масштабном отзыве автомобилей в США. Как сообщил Reuters со ссылкой на данные Национального агентства безопасности дорожного движения (NHTSA), под кампанию попали 318 495 автомобилей. Основная причина отзыва - выявленная неисправность стартера двигателя, которая может привести к его перегреву и возгоранию машины.

Под действие программы отзыва попали следующие модели:

BMW 4 Series (в кузовах купе и кабриолет);

BMW 3 Series;

BMW X4;

BMW X3;

Toyota Supra.

Нахождение Toyota Supra в этом списке объясняется тем, что японская модель создана на платформе BMW и имеет с ней множество общих элементов.

Для устранения неисправности дилеры немецкой марки проведут бесплатную замену стартера двигателя на всех отозванных автомобилях.

Это не первый подобный случай массового отзыва автомобилей BMW. В июле в США марка направила в сервисы почти 30 тыс. машин по аналогичной причине.

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