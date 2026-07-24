Этот новый кроссовер за месяц ворвался в тройку лидеров SUV в России

Эксперт Иванов назвал причины успешных продаж кроссовера Tenet T4L

В июне 2026-го кроссовер Tenet T4L разошелся тиражом в 3683 автомобиля. Такие данные приводит агентство « Автостат», ссылаясь на отчетность АО «ППК». Для модели это первый заход в десятку бестселлеров российского рынка и одновременно – попадание в тройку самых популярных SUV. Примечательно, что официально продажи стартовали всего 20 мая.

Директор по продажам новых машин «Рольфа» Николай Иванов объясняет ситуацию просто: машина стала заметно крупнее и просторнее предшественника, особенно это касается заднего ряда сидений. При этом ценник почти не изменился относительно T4. По сути, покупатель получает более практичный автомобиль за те же деньги – для россиян такое предложение выглядит крайне привлекательно.

Интересно, что прекращение выпуска T4 сыграло далеко не главную роль. Иванов подчеркивает: успех T4L обеспечило именно удачное сочетание габаритов, стоимости и потребительских качеств. Старые T4 у дилеров еще встречаются, но, по оценке эксперта, их распродадут до конца июля.

Какие факторы повлияют на дальнейшие продажи

По словам Николая Иванова, новинка уже заняла свою нишу, но закрепиться надолго ей помогут или помешают действия конкурентов, объемы производства и программы лояльности. Особое внимание стоит уделить кредитованию: значительная доля сделок по T4L проходит именно через займы. Соответственно, субсидирование процентных ставок станет прямым рычагом управления спросом.

Прогнозы насчет того, обгонит ли T4L старшие модели вроде Tenet T7 или Haval Jolion, делать пока рано. Все упрется в складские запасы, темпы выпуска, маркетинг и ценообразование, резюмирует Иванов. Однако конкуренция в сегменте точно будет нарастать. T4L уже доказал, что способен биться за место среди лидеров.

Tenet T4L

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