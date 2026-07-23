Посетите выставку ИнтерАвтоМеханика и выиграйте Lada Iskra!

Получите бесплатный билет на выставку от «За рулем» и участвуйте в розыгрыше ценных призов, главный из которых – Lada Iskra SW Cross.

В этом году международная выставка и деловая площадка для профессионалов автомобильной отрасли «ИнтерАвтоМеханика» пройдет с 18 по 21 августа. Она объединит производителей, дистрибьюторов автозапчастей и представителей автосервисов в выставочном комплексе «Крокус Экспо».

Интересно, что каждый посетитель мероприятия получит шанс выиграть новенький автомобиль Lada Iskra SW Cross в чарующем цвете «Фламенко», а также другие ценные призы.

Спрашивайте лотерейный купон на стендах экспонентов.

Победителей определит лототрон в последний день работы выставки – 21 августа 2026 года!

Обязательно следите за новостями на нашем сайте и во всех соцсетях «За рулем», скоро опубликуем правила розыгрыша. Поверьте, они вам понравятся!

А пока получите свой бесплатный билет по этой ссылке на «ИнтерАвтоМеханика 2026» от «За рулем» после регистрации.