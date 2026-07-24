«Цена только сегодня»: россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Эксперт Щербаченко: Мошенники продают несуществующие машины по низким ценам

Не успели автолюбители привыкнуть к старым схемам обмана, как появилась новая. На этот раз злоумышленники наживаются на низких ценах – правда, автомобили, которые они продают, существуют разве что на поддельных сканах документов. Все подробности раскрыл доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, механизм этой аферы комбинирует подделку бумаг с грубым психологическим прессингом. Потенциальную жертву сначала завлекают, а потом торопят и давят.

Как именно выглядит эта схема

Начинается все с безобидной рекламы в соцсетях, где обещают машину существенно дешевле рыночных цен. Причина – некие серые таможенные схемы. Продавец представляется солидным перегонщиком, агентом или даже импортером. Когда дело доходит до документов, он присылает липовые скан-копии.

После этого вступают в ход приемы срочности. И тут начинается классика: «цена действует только сегодня», «еще один покупатель уже едет, поторопитесь». При этом продавец любыми способами уклоняется от прозрачных проверок. Его задача – увести всю сделку из официального поля, заставив клиента действовать импульсивно. Финал этих манипуляций, как пояснил Щербаченко, – просьба внести предоплату.

Как не попасться на удочку

Эксперт советует всегда перепроверять документы продавца, а также собирать о нем отзывы. Не стоит слепо верить фантастической выгоде. Лучший вариант – пообщаться лично, попросить видеопоказ автомобиля в прямом эфире. А все финансовые вопросы, по мнению эксперта, нужно решать строго официально, чтобы бумажный след оставался прозрачным.

Ранее «За рулем» рассказывал о другой схеме обмана покупателей.