В Россию привезли совершенно новый Passat: особенности и цены

Седан Volkswagen Passat Pro из Китая появился в РФ с ценой от 3,8 млн рублей

В Москве и регионах начались продажи нового седана Volkswagen Passat Pro, предназначенного изначально для китайского рынка. Модель обнаружена у дилера «Рольф» в единственном исполнении Star Long Yao. Столичный ценник на «четырехдверку» составляет 4 330 000 рублей, а вот в Воронеже автомобиль предлагают дешевле – за 3,8 миллиона.

Машина попала в РФ по альтернативным каналам поставок, и это уже не первая подобная история. Ранее из Поднебесной к нам привозили обычные Passat без приставки Pro, но они заметно отличались внешне и технически. Новинка же, наоборот, визуально сблизилась с европейской версией, хотя на Западе такой кузов предлагают только в варианте универсал.

Volkswagen Passat Pro

Под капотом у нового Passat Pro – 1,5-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 160 лошадиных сил. Работает он в паре с семиступенчатым роботом, а привод здесь исключительно передний. В базовую комплектацию Star Long Yao, между прочим, уже входят панорамная крыша, проекционный дисплей, беспроводная зарядка, камера заднего вида и кожаный салон.

Общая ситуация с продажами марки в России сейчас довольно любопытная. Как рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, за первую половину 2026 года в стране реализовали 7243 новых Volkswagen – это на 279% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Интерьер Volkswagen Passat Pro

При этом официальная деятельность немецкого концерна остается замороженной с февраля 2022-го, после начала военной операции на Украине. Все современные модели поступают исключительно по параллельному импорту. Согласно статистике «Автостата», самыми популярными машинами марки в 2026 году стали кроссовер Tiguan (2630 проданных штук) и крупный внедорожник Teramont (1690 штук).

О том, как меняются бестселлеры, «За рулем» ранее уже сообщал.

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