Два российских кроссовера и внедорожник теперь доступны со скидкой в ₽1 млн

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Три гибридные модели российского бренда Esteo – Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27 – вошли в госпрограмму поддержки авто на новых источниках энергии, осуществляемой Минпромторгом России. Об этом говорится в сообщении бренда.
«Российский бренд премиальных автомобилей Esteo сообщил о включении моделей Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27 в государственную программу поддержки сегмента автомобилей на новых источниках энергии (NEV). На данные последовательные гибриды (REEV) распространяется фиксированная выгода в размере 925 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Там отметили, что участие бренда в программе господдержки сделает указанные гибридные модели авто более привлекательными для российских клиентов. Субсидия предоставляется физлицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга России.
Esteo – новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года. Автомобили Esteo будут производиться на заводах холдинга «АГР».
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