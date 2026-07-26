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Два российских кроссовера и внедорожник теперь доступны со скидкой в ₽1 млн

Три модели Esteo стали доступны по госпрограмме со скидкой 925 тыс. рублей

Три гибридные модели российского бренда Esteo  Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27  вошли в госпрограмму поддержки авто на новых источниках энергии, осуществляемой Минпромторгом России. Об этом говорится в сообщении бренда.

Esteo V27, Exlantix ET8, Exlantix ET
Esteo V27, Exlantix ET8, Exlantix ET

«Российский бренд премиальных автомобилей Esteo сообщил о включении моделей Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27 в государственную программу поддержки сегмента автомобилей на новых источниках энергии (NEV). На данные последовательные гибриды (REEV) распространяется фиксированная выгода в размере 925 тыс. рублей», говорится в сообщении.

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Там отметили, что участие бренда в программе господдержки сделает указанные гибридные модели авто более привлекательными для российских клиентов. Субсидия предоставляется физлицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга России.

Esteo  новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года. Автомобили Esteo будут производиться на заводах холдинга «АГР».

Exlantix ET
Exlantix ET

Ранее «За рулем» рассказал, что в России готова инфраструктура для проверки ОСАГО по камерам.

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Источник:  Авто Mail
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