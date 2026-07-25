Почему перед покупкой машины нужно обязательно заглянуть в реестр нотариата

Нотариат сообщил о росте количества заложенных автомобилей

В Федеральной нотариальной палате сообщили: за первую половину 2026 года в специальный реестр внесено более миллиона записей о транспортных средствах, находящихся в залоге. Простыми словами – это автомобили, на которые у хозяина висят неоплаченные обязательства. Купил такую с рук – и вряд ли уедешь далеко.

На данный момент вся база насчитывает свыше 15,4 миллиона единиц техники. Для сравнения: в прошлом году было 13,6 миллиона таких уведомлений. И транспорт сейчас занимает около 60% от всех записей о залоге.

Сам Реестр уведомлений о залоге движимого имущества появился в 2014-м – и создавался именно для защиты тех, кто покупает автомобили. Раньше была проблема: купить бэушную машину можно было, а узнать, числится ли за ней долг, – нет. В итоге новый владелец оказывался перед выбором: отдать авто обратно и судиться за деньги или же погасить чужой кредит, переплатив за транспорт в два раза. Никакой золотой середины не было, пока не появился реестр нотариата.

Но база охватывает не только колеса. Там можно найти информацию о самом разном заложенном имуществе – от ювелирки и техники до сельхозживотных и даже саней с оленями.

Сейчас объем Реестра уведомлений о залоге движимого имущества достиг 26,8 миллиона записей. Это на 15% больше, чем год назад, подчеркивают в нотариате. И львиная доля – все те же автомобили.

По мнению экспертов, инструмент быстро заслужил репутацию «палочки-выручалочки» – им активно пользуются и обычные покупатели, и кредиторы.

Проверить машину можно в любое время суток и абсолютно бесплатно – даже регистрироваться не потребуется. Достаточно зайти на сайт Федеральной нотариальной палаты, найти вкладку «Найти в реестре» и затем раздел «По информации о предмете залога». Дальше необходимо ввести хотя бы один параметр: VIN, ПИН-код, номер шасси или кузова. Кстати, можно проверить и самого продавца: нет ли у него всего движимого имущества в залоге.

«Если система показывает пустой результат — значит, на интересующий вас автомобиль обременения не накладывались. То же самое, если стоит статус «Исключен»: прежде залог был, но владелец рассчитался, и машина «чистая». А вот статусы «Включен» или «Изменен» — сигнал, что долг висит, и вместе с автомобилем покупатель рискует получить проблемы», — поясняют в нотариальной палате.

Если же автомобиль в залоге, но информации о нем в реестре нет, кредитор не сможет его отобрать – при одном условии: у нового владельца будет на руках справка из реестра.

О других рисках при покупке б/у машины «За рулем» ранее предупредил.

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