Владельцам новых российских машин хотят разрешить парковаться бесплатно

Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки для новых отечественных машин

Минпромторг поддержал идею дать право владельцам новых отечественных машин на бесплатное пользование платными городскими парковками на один год со дня регистрации авто, следует из ответа ведомства на депутатское обращение, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" 26 июня направили обращение в Минпромторг с предложением дать право владельцам новых отечественных машин на бесплатное пользование платными городскими парковками на один год со дня регистрации авто. «Минпромторг считает целесообразным рассматривать возможность предоставления владельцам новых отечественных легковых автомобилей права бесплатного пользования платными городскими парковками в течение одного года после первичной регистрации транспортного средства», — сказано в документе.

В ведомстве отметили, что готовы предоставить список моделей отечественных автомобилей. Там же уточнили, что направили запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД для получения позиции по данному вопросу. Согласно ответу Минтранса (документ также имеется в распоряжении РИА Новости), эта инициатива может иметь ряд отрицательных последствий: заполнение парковочных мест рядом с объектами с высоким пассажиропотоком, риск «блуждающего трафика», а также выпадение доходов владельцев платной парковки.

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