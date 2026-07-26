Минэнерго объяснило порядок реализации топлива на заправках в регионах
Минэнерго России заявило, что регионы теперь вправе сами устанавливать, в каком объеме и по каким правилам реализовывать топливо на заправках. Все решения принимаются, исходя из текущей обстановки в каждом конкретном субъекте Федерации. На деле это значит, что местные власти могут оперативно корректировать работу АЗС, если возникает дефицит или ажиотажный спрос.
По данным ведомства, работа идет в тесной связке с регионами, госорганами и нефтяными компаниями. На регулярных штабах прорабатывается, сколько именно нефтепродуктов нужно поставить в ту или иную область, чтобы полностью закрыть потребности. Министерство подчеркивает: главная задача – обеспечить внутренний рынок, а не просто отчитаться по цифрам.
В официальном сообщении указывается: «Обеспечение выработанных решений и рекомендаций находится в ведении региональных властей. Также региональными властями, исходя из актуальной обстановки, могут вводиться временные ограничительные меры, направленные на наиболее эффективное обеспечение граждан и бизнеса моторным топливом. Объемы и порядок реализации топлива на АЗС определяется руководством субъектов самостоятельно».
Ранее «За рулем» уже писал о топливном кризисе и советах для автотуристов.
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