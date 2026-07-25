Lamborghini добавила интересную «изюминку» своим новым суперкарам

Lamborghini Temerario получил две спецверсии с отделкой, вдохновленной эскизами

У Lamborghini Temerario появились две свежие модификации – компания решила показать, на что способна фантазия ее штатных дизайнеров. Самое интересное: при разработке этих машин создатели вдохновлялись старыми набросками из архива. Отсюда и главная «фишка» – тонкие белые полоски, растянувшиеся вдоль кузова. Из-за них суперкары выглядят так, будто только что сошли с листа бумаги, а не с конвейера.

Lamborghini Temerario

Визуально версии различаются цветом: один кузов выполнен в матово-сером оттенке, второй – в нежно-голубом. Интерьеры тоже не подкачали: оба салона отделаны черной кожей. У серого экземпляра внутри добавили декоративные серебристые вставки из шерсти Gessato, которые меняют оттенок в зависимости от того, как падает свет. А вот голубой Темерарио обошелся без шерсти – тут отделка попроще, просто серебристыми элементами.

Lamborghini Temerario

По большому счету, эти машины – скорее демонстрация возможностей дизайнерского отдела, чем настоящие новинки. Если не считать расцветок и материалов отделки, перед нами все тот же Temerario, что и раньше. Никаких принципиальных изменений в конструкцию не вносили.

Под капотом знакомый агрегат: 4-литровый битурбированный мотор, выдающий 800 л.с. В паре с ним трудятся три электродвигателя – вместе эта связка выдает 920 л.с. Коробка – 8-ступенчатый робот. Динамика осталась прежней: разгон до сотни за 2,7 секунды, максимальная скорость – 343 км/ч. При этом инженеры сохранили 13 ездовых режимов, которые позволяют адаптировать автомобиль под что угодно – от рутинных поездок по городу до жестких трек-дней.

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