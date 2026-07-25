Toyota обновила свой популярный внедорожник: он стал еще более суровым

Рестайлинг Toyota Tundra подарил автомобилю специальный пакет для бездорожья

Компания Toyota провела первый рестайлинг пикапа Tundra с момента появления модели текущего поколения. Обновление затронуло в основном дизайн и оснащение – технику трогать не стали, зато добавили интересные опции.

Toyota Tundra

Снаружи машину теперь отличают иные фары головного света, пересмотренная форма радиаторной решетки и другие бамперы. Спереди появились прямоугольные «противотуманки» на светодиодах – мелочь, а сразу заметно.

Toyota Tundra

Внутри главное изменение – мультимедийка. Ее центральный элемент теперь – 14-дюймовый сенсорный экран с возможностью настраивать виджеты под себя. Приятные дополнения: цифровой ключ, встроенный видеорегистратор и более продвинутое голосовое управление.

Под капотом все по-старому. Выбор – между 3,4-литровым V6 i-Force мощностью 394 л.с. и гибридом i-Force Max, выдающим 443 «лошади». Единственное, что реально изменилось технически, – бак. Его объем подскочил с 85 до внушительных 122 литров.

Toyota Tundra

Отдельного упоминания заслуживает версия Trailhunter. Это спецмодификация для тех, кто реально любит грязь, пыль и камни.

Специальная внедорожная версия

Trailhunter получил шины Michelin LTX Trail на 18-дюймовых бронзовых дисках, доработанную подвеску с компонентами от известной конторы Old Man Emu, передние буксировочные проушины и усиленную защиту днища. Эмблемы – тоже уникальные, чтобы все понимали, кто перед ними.

Вся внедорожная электроника осталась на месте: система Multi-Terrain Select, «ползучий» круиз-контроль Crawl Control и задняя блокировка дифференциала. Ждать в продаже этот агрегат стоит осенью – тогда же производитель раскроет цены и детали комплектаций.

Ранее «За рулем» разобрался в подробностях, как компания обновляет и другие свои легендарные модели.

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