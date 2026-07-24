Niva Legend 2026 получит доработанную платформу — подробности

«За рулем» рассказал, что обновили в подвеске, тормозах и трансмиссии Niva Legend

В рамках масштабной модернизации у классической Нивы появились не только новый мотор и обновленный кузов, но и доработанное шасси.

Изменения по платформе во многом получились «параллельным переносом» решений, примененных годом ранее на Ниве Travel. Так, в передней подвеске изменены передние пружины и амортизаторы, а стабилизатор поперечной устойчивости теперь установлен перед передней осью, а не за ней, структурно «развязавшись» с креплением переднего редуктора. Кроме того, Niva Legend получила вентилируемые диски передних тормозов, трехопорную раздатку и еще ряд важных обновлений.

Niva Legend 2026, обновления по шасси

Измененные передний стабилизатор, передние амортизаторы и пружины.

Вентилируемые тормозные диски, тормозные механизмы от Lada Vesta.

Раздаточная коробка на трех опорах.

Однорычажный механизм переключения раздаточной коробки.

Новый привод КП – рычаг приближен к водителю.

В целом же изменения затронули многие системы автомобиля – в результате модернизации внедорожник приобрел более 350 новых и обновленных деталей и узлов. На заводе говорят, что были улучшены все технические характеристики автомобиля: в частности, пассивная безопасность, экономичность, динамика и управляемость. Начало продаж Нивы с мотором 1.8 запланировано на сентябрь – ближе к этому сроку будут официально объявлены цены.

Ранее «За рулем» рассказал, как обновленная Нива стартовала в серийном производстве.