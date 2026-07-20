Меньше вибраций, больше тяги и надежности: показываем, что поменялось в Ниве

Опубликованы фотографии всех конструктивных обновлений внедорожника Niva Legend

Волжский автозавод запустил серийное производство обновленного внедорожника Niva Legend и раскрыл подробности этого обновления.

Производитель опубликовал серию снимков, проясняющих, как именно была модернизирована конструкция ветерана тольяттинского конвейера. Эти кадры вы сможете найти в фотогалерее под публикацией, а здесь – коротко напомним, что вошло в перечень работ по обновлению. Модель Niva Legend была изменена по двигателю, трансмиссии, тормозам, электронике. В автомобиле появилось более 350 новых и модернизированных узлов и деталей.

Двигатель ВАЗ‑11184 «моментнее» на 24 Нм – управлять тягой должно стать удобнее

Niva Legend 1.8 – что поменялось:

Новый двигатель ВАЗ‑11184: 1,8 литра, 90 л.с. и 153 Нм;

Панели кузова с двусторонней оцинковкой: облицовка радиатора, капот, крыша, обе панели задней двери, наружная панель задка;

Усилители кузова: пол кузова, панель приборов, крепление дверей, крепление раздаточной коробки (РК);

Трехопорная РК;

Управление РК одним рычагом, более удобный рычаг КП;

Модернизированная передняя подвеска, дисковые задние тормоза;

Обновленное торпедо под установку мультимедийного центра;

Регулировка руля по вертикали, современные подрулевые переключатели;

Фронтальная подушка безопасности, центральный замок, единый ключ зажигания/дверей.

Теперь у Легенды не просто раздатка на трех опорах, но и кузов, усиленный в этой зоне

На АВТОВАЗе проведенное обновление называют самым масштабным за всю историю модели. Старт продаж Нивы с мотором 1.8 запланирован на сентябрь – тогда будут известны и цены.

Ранее «За рулем» рассказал, что машины с классическим мотором 1.7 завод выпускать уже перестал.