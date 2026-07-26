На рынок вышел крупный кроссовер с добротным оснащением

В Китае дебютировал 5-метровый электрический кроссовер Voyah Passion S

Сразу две версии электрического кроссовера от хорошо известного в РФ премиум-бренда Voyah стартовали в предзаказе на китайском рынке.

Базовый вариант новой «электрички» Voyah Passion S – заднеприводный, с одним электромотором на задней оси, выдающим 408 л.с. Вторая версия – полноприводная, здесь два разнесенные по осям двигателя с суммарной отдачей 646 л.с. Тяговых батарей – тоже два варианта: 81,6 и 98,1 кВт·ч. В первом случае запас хода составит около 630 км по циклу CLTC, во втором – до 740 км. Длина Voyah Passion S составляет 5050 мм, колесная база – ровно 3000 мм. Ширина – без двух миллиметров 2 метра.

При этом машина довольно приземистая – всего 1656 мм высоты. По пропорциям он близок к задавшему этот тренд Xiaomi YU7. Еще одним конкурентом в Китае будет, разумеется, Tesla Model Y.

Оснащение: два 15,6-дюймовых экрана, мультимедиа Huawei, аудиосистема с 27 динамиками, панорамная крыша, сиденья с функцией массажа и комплекс полуавтономного вождения – он тоже от Huawei и включает четыре лидара. Цены на Voyah Passion S в КНР стартуют 309,9 тысячи юаней – это около 3,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, какая модель Voyah официально появится в РФ уже в сентябре.