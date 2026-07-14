Продажи выросли втрое: этот бренд обошел всех в премиум–сегменте

Бренд Voyah стал лидером премиум-сегмента авторынка РФ в первом полугодии

Компания Voyah подвела итоги работы на российском рынке за январь-июнь 2026 года – результаты впечатляют. Если верить официальной статистике, марка вырвалась в лидеры премиального сегмента, причем удерживает эту позицию уже третий месяц кряду.

За первые шесть месяцев дилеры передали клиентам 7810 автомобилей – это почти в три раза больше, чем в первой половине 2025-го, когда продажи составляли 2756 машин. Учитывая такую динамику, неудивительно, что по итогам июня рыночная доля Voyah достигла 17,8% среди двадцатки ведущих премиум-брендов России. В сегменте NEV, куда входят гибриды и электромобили, показатель и вовсе составил 20,3%, а сам июнь принес марке 1,4 тыс. проданных авто.

Бестселлером линейки стал кроссовер Voyah Free, разошедшийся тиражом в 6184 единицы. Рост к первому полугодию прошлого года – 177%, причем эта модель отхватила 17,6% рынка подключаемых гибридов и 12,2% в премиум-сегменте. То есть почти каждый пятый проданный новый гибрид премиум-класса – это Free.

Сейчас в России официально можно купить три модели Voyah: кроссовер Free, седан Passion и минивэн Dream. Интересно, что всю эту тройку собирают прямо здесь – на заводе в Липецкой области. К старту продаж готовится и флагманский кроссовер Taishan, который расширит модельный ряд выше.

Ранее «За рулем» рассказал о том, как при этом выросли продажи других марок на российском рынке.