Эвакуаторы Дептранса бесплатно перемещают попавшие в аварию мотоциклы

Максим Ликсутов: с начала года эвакуаторы «Московского паркинга» помогли 170 мотоциклистам, попавшим в ДТП

Специалисты эвакуационной службы Москвы несут круглосуточное дежурство на столичных дорогах.

Они незамедлительно прибывают по сигналам оперативных служб и на безвозмездной основе эвакуируют неисправный транспорт, в том числе двухколесный. С января текущего года данной услугой воспользовались 170 мотоциклистов.

Слаженные действия эвакуаторов позволяют оперативно расчищать дороги, минимизировать риск вторичных ДТП и предотвращать образование дорожных заторов.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем дороги столицы безопаснее. Эвакуаторы «Московского паркинга» безвозмездно перемещают мотоциклы, попавшие в аварию.

С начала года такую помощь оказали 170 мотоциклистам. Благодаря слаженной работе удается избегать повторных столкновений, предотвращать заторы и быстро восстанавливать движение».

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