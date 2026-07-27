Эвакуаторы Дептранса бесплатно перемещают попавшие в аварию мотоциклы
Специалисты эвакуационной службы Москвы несут круглосуточное дежурство на столичных дорогах.
Они незамедлительно прибывают по сигналам оперативных служб и на безвозмездной основе эвакуируют неисправный транспорт, в том числе двухколесный. С января текущего года данной услугой воспользовались 170 мотоциклистов.
Слаженные действия эвакуаторов позволяют оперативно расчищать дороги, минимизировать риск вторичных ДТП и предотвращать образование дорожных заторов.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем дороги столицы безопаснее. Эвакуаторы «Московского паркинга» безвозмездно перемещают мотоциклы, попавшие в аварию.
С начала года такую помощь оказали 170 мотоциклистам. Благодаря слаженной работе удается избегать повторных столкновений, предотвращать заторы и быстро восстанавливать движение».
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