Скидки до 1 млн: на эти кроссоверы внезапно обрушили цены

Кроссовер Exeed RX начали продавать в РФ со скидками от 961 000 рублей

Российские дилеры запустили распродажу купе-кроссовера Exeed RX, дополнив прайс-лист очень серьезными прямыми скидками. Речь идет о выгоде от 961 000 до 1 001 000 рублей на машины 2025 года выпуска, оборудованные классическим восьмиступенчатым автоматом.

В реальности под программу попали две «старшие» версии – «Премиум» и «Флагман». Раньше на них распространялась заводская субсидия в 250 000 рублей. Теперь же производитель отказался от этой схемы, предложив ощутимо более весомое снижение цен.

Exeed RX

Любопытно, что среднему исполнению «Премиум» досталась скидка побольше – 1 001 000 рублей. Топовый «Флагман», в свою очередь, подешевел на 961 000 рублей. Если сравнивать с прежним механизмом поддержки, покупка становится доступнее на 751 000 и 711 000 рублей соответственно.

Прайс-лист выглядит так: базовый «Городской» стоит без изменений – 4 600 000 рублей. За «Премиум» с учетом всех акций просят 4 199 000 рублей, а за флагманскую модификацию – 4 499 000 рублей. Начальная версия, кстати, подобного бонуса не получила вовсе.

В чем подвох для экономных?

Секрет кроется в технике. Версии «Премиум» и «Флагман» оснастили 2,0-литровым турбомотором отдачей 249 л.с., который трудится в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. А вот оставшаяся без скидки комплектация «Городской» довольствуется менее мощным 197-сильным агрегатом того же объема и семиступенчатым роботом. По сути, дополнительная выгода привязана именно к старшему силовому агрегату.

Exeed RX

Между тем география бренда на российском рынке расширяется. Еще весной появилась информация о возможном переносе сборки автомобилей Exeed из подмосковного Есипово на бывшую площадку General Motors в Шушарах.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярный кроссовер Changan подешевел после локализации.

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