Популярный кроссовер Changan подешевел после локализации

Changan начал локальную сборку кроссовера CS75 Plus в Калининграде

Changan объявил о старте локальной сборки кроссовера Changan CS75 Plus на калининградском заводе «Автотор». Организация производства внутри страны позволила пересмотреть стоимость модели, и теперь она предлагается по более доступной цене. Теперь минимальная стоимость автомобиля с учетом действующих акций составляет 3 519 900 рублей (- 90 тыс. рублей).

Changan CS75 Plus

На площадке «Автотор» уже выпускаются несколько моделей бренда, в том числе Uni-V, Uni-S, Uni-T, CS35 Max, а также Deepal S07 и Deepal G318. Предприятие продолжает расширять список локально собираемых машин, и CS75 Plus AWD стал очередным шагом в этом направлении.

Длина кроссовера составляет 4770 мм, колесная база - 2800 мм. Объем багажного отделения варьируется от 610 до 1505 литров в зависимости от положения задних сидений. Полноприводная трансмиссия включает муфту BorgWarner шестого поколения и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin. По данным производителя, система подключает полный привод за 0,2 секунды. Предусмотрено шесть режимов движения: экономичный, городской, а также программы для снега, грязи и песка.

В салоне установлены три дисплея диагональю 10,25, 14,6 и 12,3 дюйма, объединенные под единым стеклом. Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, навигацию «Яндекса» и сервис VK Музыка. В оснащение входят панорамная крыша, обивка сидений из перфорированной экокожи, амбиентная подсветка на 256 оттенков, акустика Pioneer с 14 динамиками и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с функцией охлаждения. Переднее пассажирское сиденье предлагает конфигурацию Zero-gravity, имеет вентиляцию и массаж.

Для эксплуатации в условиях низких температур автомобиль оснастили зимним пакетом, включающим обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Управление обогревами выведено на физические кнопки. Кроме того, реализована функция удаленного запуска двигателя.

Кузов прошел усиленную антикоррозийную обработку, интерфейс мультимедийной системы русифицирован. В перечень систем безопасности включены шесть подушек, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков, система кругового обзора и встроенный видеорегистратор.

На автомобиль распространяется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Снижение рекомендованной розничной цены на 90 000 рублей распространяется на обе комплектации Changan CS75 Plus, и с учетом действующих выгод минимальная стоимость кроссовера начинается от 3 519 900 рублей.

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