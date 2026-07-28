Рамный внедорожник дешевле Нивы появился на российском рынке: подробности и цены

Suzuki Jimny в кузове кей-кар из Японии предлагают в России за 1,23 млн рублей

Настоящий рамный внедорожник с ценником ниже, чем у отечественной LADA Niva Legend, – звучит как фантастика? Меж тем такие варианты существуют. Речь о параллельных поставках Suzuki Jimny, минимальная стоимость которых на классифайдах сейчас составляет 1,23 млн рублей.

Джимни, что продается за эти деньги, – не совсем обычный. Машина относится к категории кей-каров, которые делаются исключительно для внутреннего рынка Японии. Ширина кузова здесь ужата до 1,48 метра, а под капотом трудится крошечный турбомотор: объемом 0,66 литра и мощностью 64 лошадиные силы.

Suzuki Jimny

Правда, если сравнивать с вазовскими моделями, экономия выходит ощутимая. Старый вариант трехдверной LADA Niva Legend, которую на прошлой неделе как раз начали обновлять на конвейере, стоит минимум 1 258 000 рублей. Версия Bronto с заводской подготовкой к бездорожью – уже от 1 517 000 рублей. А рестайлинговая Niva Travel со светодиодной оптикой и вовсе перешагивает отметку в полтора миллиона – ее прайс стартует с 1 528 000 рублей.

На этом фоне японский «малыш» смотрится интересно, хотя при ближайшем рассмотрении всплывают детали. Самые доступные предложения в диапазоне 1 225 000-1 250 000 рублей – это праворульные версии под заказ, которые обещают доставить во Владивосток. А вот трехдверный Jimny Sierra стандартного размера, оснащенный атмосферным двигателем на 102 силы объемом 1,5 литра, тянет ориентировочно на 1 700 000 рублей. Пятидверный вариант с тем же агрегатом и правым рулем – от 2 000 000 рублей и выше.

Интерьер Suzuki Jimny

На самом деле география предложений куда шире Дальнего Востока. Заказать праворульный внедорожник из Японии можно в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, а также в Казани, Краснодаре, Омске и даже в Чебоксарах.

Леворульные Jimny, поставляемые из ОАЭ, стоят предсказуемо дороже. За такой автомобиль, судя по объявлениям, попросят не меньше 2 400 000-2 500 000 рублей. Зато выбор городов для заказа сильно расширяется: от Москвы и Новосибирска до Анапы, Барнаула и Кемерово – плюс привычные Владивосток, Ярославль и Краснодар.

Комплектация леворульных машин, как правило, не выглядит бедной. Обычно в списке значатся 15-дюймовые стальные диски, кондиционер, электроподъемники, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 12-вольтовая розетка, а также системы безопасности вроде ESP, помощи при подъеме и спуске. Нередко имеется и блок «ЭРА-ГЛОНАСС», уже установленный под российские требования.

О еще одной доступной новинке — обновленном кроссовере за миллион рублей — «За рулем» недавно уже рассказывал.

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