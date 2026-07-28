Когда обычная парковка в жаркую погоду может обернуться серьезными проблемами

Автомобилистов предупредили о трех ошибках при парковке в жару

В жару шины испытывают скрытые, но весьма серьезные перегрузки. Нагреваясь, воздух внутри покрышек расширяется, растет давление – и резина сама по себе начинает работать на пределе. Добавьте сюда пару обыденных привычек при парковке, и последствия в виде разрыва или дорогостоящего ремонта не заставят себя ждать.

Опасные привычки, о которых редко задумываются

На деле многие водители регулярно повторяют одно и то же, даже не подозревая о риске. К примеру, оставлять машину с полностью вывернутыми в сторону колесами – казалось бы, что тут такого? Однако боковины передних шин в этой позе берут на себя избыточную нагрузку. Причем если автомобиль застыл так надолго под палящим солнцем, резина стремительно стареет, пересыхает, а в худших сценариях – попросту трескается.

Другая неочевидная ловушка – парковка на неровной поверхности. Когда одна сторона машины взбирается на бордюр, а вторая остается внизу, вес распределяется кособоко. Одна половина шин получает заметно больше давления. Жара только усугубляет этот перекос: изнашиваются протектор и боковины куда быстрее, причем неравномерно.

Асфальт и металл под открытым небом тоже вносят свою лепту. Прямые солнечные лучи разогревают покрытие выше пятидесяти градусов, и это дополнительное тепло передается резине, заставляя воздух внутри расширяться еще сильнее. Металлические решетки и люки в такую погоду работают как сковородка. Гораздо спокойнее шинам будет в тени, на гравии или хотя бы на светлом покрытии, где нагрев ощутимо ниже.

Вообще, логика летней защиты та же, что и зимней: никакая погода не прощает беспечности. Только зимой мы боимся заледенения и примерзания, а в плюс тридцать почему-то верим, что шины все стерпят.

Три простых правила для сохранения резины

Для начала забудьте про проверку давления сразу после поездки. Резина должна остыть – идеально делать замеры либо с утра, либо после длительной стоянки. Когда покрышки нагреты, манометр покажет завышенные цифры, и ориентироваться на них бессмысленно. Ориентир – заводские рекомендации производителя, именно они гарантируют безопасный зазор для температурного расширения.

Второй момент: визуальный осмотр. Легкие трещинки на боковине или подтертый протектор при умеренной погоде могут не вызывать беспокойства. А в сорокаградусный зной та же самая микротрещина способна за несколько часов превратиться в полноценный разрыв. Это тот случай, когда с визитом в шиномонтаж лучше не тянуть.

Кстати, перекачанные шины тоже не спасают. Избыточное давление делает колесо жестким, словно каменное, – сцепление с дорогой падает, баллон хуже амортизирует неровности. Особенно это чувствуется на раскаленном асфальте, где вдобавок начинается неравномерный износ. Поэтому без экспериментов: только то давление, что указал производитель, без самодеятельности вверх или вниз.

О том, почему руль начинает трясти на скорости, «За рулем» уже рассказывал.

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