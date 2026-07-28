Сегмент SUV сохраняет лидерство по затратам на вторичном авторынке России

«Газпромбанк Автолизинг»: в июне на покупку б/у авто россияне потратили ₽595 млрд

В июне 2026 года общая сумма затрат россиян на российском рынке легковых автомобилей с пробегом чуть-чуть просела. По сравнению с маем финансовая емкость сократилась на 1%, достигнув 590,7 млрд рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 595,3 млрд.

При этом годовая динамика выглядит куда бодрее. Рост к июню 2025-го, когда был потрачен 521 млрд, составил солидные 13%. А если смотреть шире, то за первые шесть месяцев 2026-го через вторичный рынок прошло 3,4 трлн рублей – ровно на те же 13% больше, чем год назад. Такие данные приводят «Газпромбанк Автолизинг» и аналитическое агентство « Автостат».

Перераспределение предпочтений

В структуре трат намечается любопытный перекос. На почти новые легковушки возрастом до 5 лет покупатели направили 144,6 млрд рублей. Это на 8% меньше, чем в июне прошлого года. Как итог – их доля в общем денежном пироге сжалась с 30,1% до 24,5%.

Зато машины постарше, напротив, оттянули на себя гораздо больше средств. В категорию от 5 до 9 лет ушло 206 млрд рублей – скачок на 27% в годовом выражении, а сама доля подросла с 31,1% до 34,9%. Самые же возрастные экземпляры (от 10 лет) и вовсе заняли 40,6% рынка против прошлогодних 38,8%: на них не пожалели 240,1 млрд рублей, что превышает уровень июня-2025 аж на 19%.

Кстати, по количественным продажам старый автопарк правит бал безоговорочно. В июне хозяев сменили 350,5 тыс. машин в возрасте от 10 лет – это почти 69% всех перерегистраций. Остальное поделили автомобили от 5 до 9 лет (99,9 тыс. шт.) и «свежие» до 5 лет (57,3 тыс.).

«Китайцы» атакуют, «корейцы» отступают

Наибольший всплеск затрат зафиксирован в сегменте подержанных «китайцев»: плюс 76% к июню 2025 года, что в деньгах превратилось в 58,6 млрд рублей. В общей сложности их доля теперь достигает 9,9%, хотя год назад не превышала 6,4%. Японские марки тоже сумели отвоевать себе больше пространства: 184,4 млрд рублей и рост на 27% позволили им занять 31,2% финансовой емкости вместо прежних 27,8%.

Впрочем, самый большой чек все равно выставляют «европейцы». На них пришлось 192,1 млрд рублей. Рост, правда, символический – лишь 1% к июню прошлого года, из-за чего доля европейских марок просела с 36,6% до 32,5%. Похожая ситуация и у российских брендов (8,7%, или 51,2 млрд рублей, +9%), и у американских (4,6%, или 27,1 млрд рублей, +1%).

На этом фоне просевшими оказались только корейские автомобили с пробегом. Объем потраченных на них денег сократился на 2% относительно июня 2025-го и составил 75,9 млрд рублей. Соответственно, их доля сползла с 14,9% до 12,9%.

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат», подчеркивает, что годовой рост вторичного рынка сохраняется уже двенадцатый месяц подряд – с июля 2025-го. Однако в июне продажи в штуках оказались ниже майских, и это повторяется второй месяц кряду. Тем не менее планка в полмиллиона реализованных машин держится с апреля.

Николай Фомин, директор департамента продаж Газпромбанк Автолизинг, в свою очередь, замечает последовательное месячное снижение сумм затрат. Пик был в апреле, после чего показатель постепенно идет вниз. Но если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года, то приток денег не прекращается с сентября 2025-го. Именно эта непрерывная десятимесячная динамика, по его словам, и обеспечила убедительные результаты первого полугодия.

Кроссоверы собирают половину бюджета

Внедорожники и кроссоверы уверенно держат первенство по привлеченным средствам. В июне сегмент SUV аккумулировал 295,8 млрд рублей, или 50,1% всей финансовой емкости. Между прочим, год назад этот показатель недотягивал и до половины, застыв на уровне 47,6%.

Рубеж в 10% от общей суммы трат преодолели также машины классов B и C: 87,1 млрд и 65,7 млрд рублей соответственно. При этом бюджетная B-категория слегка ослабила позиции (с 15,5% до 14,8%), а С-класс, наоборот, нарастил вес (с 10,8% до 11,1%). Из оставшихся сегментов порог в 50 млрд рублей покорился только D-классу с показателем 54,3 млрд.

Если же говорить о количестве сделок, то здесь за явным преимуществом лидирует B-класс. В первый месяц лета на него пришлось 171,4 тыс. продаж, на SUV – 144,5 тысячи. Эти два сегмента и обеспечивают свыше 62% всего вторичного рынка. За ними с заметным отставанием идет С-класс – 80,6 тыс. машин и доля 15,9%. Все прочие категории по отдельности не дотягивают и до десяти процентов от общего тиража.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о популярном полноприводном кроссовере, заметно подешевевшем после локализации.

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