В России после локализации подешевел популярный полноприводный кроссовер

Changan CS75 Plus AWD подешевел на 90 тысяч рублей после начала локальной сборки

Стоимость Changan CS75 Plus AWD скорректировали сразу после того, как его производство перенесли на калининградский «Автотор». Обе доступные версии кроссовера стали дешевле на 90 тысяч рублей.

Ценники теперь выглядят так: исполнение «Люкс» оценили в 4 099 900 рублей, а более насыщенный вариант «Техно» – в 4 249 900 рублей. Снижение относительно прежних цифр составило чуть больше двух процентов.

Changan CS75 Plus

Любопытно, что локальная сборка, по задумке марки, должна не только влиять на конечную цену. В компании подчеркивают: такой подход дает возможность оперативнее реагировать на пожелания покупателей и точнее подгонять комплектации под суровые российские условия эксплуатации.

Кроссовер с длиной кузова 4770 мм и колесной базой 2800 мм получил двухлитровый турбомотор мощностью 235 лошадиных сил. Пару ему составляет классическая восьмидиапазонная гидромеханическая коробка Aisin.

Система полного привода построена вокруг муфты BorgWarner шестого поколения. Срабатывает она почти мгновенно – за 0,2 секунды. В обычном экономичном режиме передние колеса вытягивают машину в одиночку, но при необходимости электроника подключает заднюю ось. В арсенале кроссовера шесть ездовых пресетов: от городского и экономичного до внедорожных программ «Снег», «Грязь» и «Песок».

Объем багажника варьируется от 610 до полутора тысяч литров, дорожный просвет составляет 190 мм. Коррозионную стойкость кузова усилили дополнительной обработкой – этот момент явно адресован тем, кто планирует эксплуатировать машину долгие годы.

Внутри обращает на себя внимание кластер из трех дисплеев под общим стеклом – 10,25, 14,6 и 12,3 дюйма. Мультимедиа без проводов дружит с Apple CarPlay и Android Auto, а за навигацию отвечают сервисы «Яндекса». Из прочего: панорамная крыша, перфорированная экокожа в духе Nappa и контурная фоновая подсветка на 256 цветов.

Интерьер Changan CS75 Plus

Кстати, аудиосистема тут Pioneer с четырнадцатью динамиками, а беспроводная зарядка для телефона – 50-ваттная, с активным охлаждением. Передний пассажир может расслабиться в кресле с функцией Zero-gravity, вентиляцией и массажем.

«Зимний» пакет выглядит предельно продуманным. Обогревается здесь практически все: руль, оба ряда сидений, лобовое стекло, зеркала и даже форсунки омывателя. Для включения подогревов оставили физические клавиши – решение, которое традиционно ценят в морозы. Двигатель запускается дистанционно.

Безопасность представлена шестью подушками, системой автоторможения и адаптивным круиз-контролем. Помощники умеют распознавать дорожные знаки, вдобавок установлены круговой обзор и встроенный видеорегистратор.

Гарантийные обязательства распространяются на пять лет или 150 тысяч километров пробега – срабатывает то условие, которое наступит раньше.

На мощностях «Автотора», помимо CS75 Plus AWD, сейчас собирают еще несколько моделей Changan: UNI-V, UNI-S, UNI-T и CS35 Max. Там же с конвейера сходят представители суббренда Deepal – кроссоверы S07 и G318. Российское представительство не скрывает, что намерено и дальше наращивать долю машин местного выпуска.

Впрочем, не только китайские кроссоверы дешевеют: ранее «За рулем» рассказывал о корейской модели, которая стоит как иной «китаец».

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