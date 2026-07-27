В Россию вернулся самый надежный корейский кроссовер с ценой «китайца»

Кроссоверы Hyundai Santa Fe предлагаются в России с ценами от 3,6 млн рублей

Hyundai Santa Fe пятого поколения официально в Россию так и не приехал, зато по альтернативным каналам – вполне. Причем, как выясняется, местами заметно выгоднее раскрученных китайских конкурентов. В июле на одном из классифайдов цены на такие машины стартуют с отметки 3 600 000 рублей.

Hyundai Santa Fe

Для сравнения: Jetour X90+ в семиместном исполнении «Премиум» 2025-2026 годов выпуска по прайсу обойдется минимум в 4 199 000 рублей. За Jaecoo J8 дилеры хотят как минимум 4 219 000 рублей. Ну а покупка Geely Monjaro в базе потянет уже на 4 599 990 рублей.

Самый доступный вариант за 3,6 млн обнаружился в Тюмени. Речь о новом Santa Fe китайской сборки, который привезут под заказ. Под капотом – 2,0-литровый бензиновый турбомотор GDI на 247 сил, работает он в паре с классическим шестиступенчатым автоматом и полным приводом.

Оснащение у этой машины, судя по снимкам, богатое. Тут и камеры кругового обзора, и проекция на лобовое стекло, и кожаный салон в черно-бежевых тонах. Добавьте к этому электрорегулировки кресел первых двух рядов, двойную беспроводную зарядку для смартфонов, цифровую приборную панель и такой же по размеру тачскрин мультимедиа. Среди прочего – сенсорный блок двухзонного климат-контроля, бесключевой доступ и панорамная крыша с люком.

Интерьер Hyundai Santa Fe

А вот во Владивостоке такой же Santa Fe с тем же силовым агрегатом готовы доставить уже минимум за 4 500 000 рублей. В Москве, если верить объявлению, аналогичный кроссовер есть в наличии за 4 650 000 рублей. В крупных столичных автосалонах машины без пробега и вовсе продают за 5 450 000 рублей и выше – в некоторых местах ценник доходит до 6 160 000 рублей. При этом под заказ еще можно найти варианты подешевле: в Казани – за 4 890 000 рублей, в Саратове – за 4 950 000, в Новосибирске – за 4 990 000, в Омске – ровно за 5 млн, в Екатеринбурге – за 5 130 000 рублей.

Если смотреть по количеству объявлений на крупнейших площадках, то всего в продаже фигурирует около двух сотен новых Santa Fe. Кроссоверы разъехались по стране весьма широко – их можно найти и в Брянске, и в Оренбурге, и в Нягани, не говоря уже о Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Уфе, Краснодаре, Ярославле, Туле, Петербурге, Магнитогорске, Чебоксарах, Пензе, Твери, Перми и массе других городов.

Встречаются в ассортименте и автомобили, привезенные из Казахстана. Такие экземпляры оснащают 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 194 л.с., классической восьмиступенчатой АКПП и полным приводом.

Кстати, в продаже есть и кроссоверы непосредственно корейской сборки. Среди них попадаются гибридные модификации, где 180-сильный бензиновый турбодвигатель объемом 1,6 литра скомбинирован с электромотором примерно на 65 л.с., встроенным в шестиступенчатый автомат. Суммарная отдача такой системы достигает 235 лошадиных сил.

Ранее эксперты портала TopSpeed и вовсе признали Santa Fe пятого поколения самым надежным автомобилем из Кореи. Машина заработала 9 баллов из 10 возможных за надежность, 8 баллов – за безопасность, а соотношение цены и качества оценили в 8,5 балла из 10.

Ранее «За рулем» рассказывал о выходе Hyundai Santa Fe на российский рынок.

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