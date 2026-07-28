Эти распространенные ошибки водителей гарантированно прикончат турбомотор

Вадим Стрельбицкий перечислил ошибки водителей, ускоряющие износ турбомоторов

Редкий владелец задумывается, что турбированные моторы гораздо чувствительнее атмосферных не к пробегу, а к повседневным привычкам за рулем. Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий детально разобрал типичные просчеты, которые незаметно сокращают ресурс мотора. По его словам, конструкция тут часто ни при чем – все упирается в манеру езды.

Особенно критичны первые минуты после холодного пуска. Резкое нажатие на педаль в этот момент равносильно удару по турбокомпрессору.

«Самая распространенная ошибка – резко нажимать на газ сразу после запуска двигателя. В первые минуты масло еще не успевает выйти на оптимальный режим работы, поэтому турбокомпрессор испытывает повышенную нагрузку. Достаточно просто начать движение спокойно и несколько минут избегать резких ускорений, этого вполне достаточно, чтобы двигатель и турбина вышли на рабочий режим», – объяснил Стрельбицкий.

Прямо противоположная крайность подстерегает после скоростных трасс. Долгая езда заставляет турбину раскаляться, и моторное масло там выполняет двойную функцию – смазки и охлаждения. Причем если сразу повернуть ключ в замке зажигания, циркуляция жидкости останавливается мгновенно. Остатки смазки перегреваются, коксуются, и со временем это гарантирует появление твердых отложений. В реальности спасает простой сценарий: дать мотору поработать на холостых около минуты либо последние пару километров держать автомобиль в спокойном ритме.

Капризность турбодвигателя раскрывается и в его отношении к расходникам. Он не прощает экспериментов со смазкой и совершенно не терпит пропущенных сроков обслуживания.

Особенно эта проблема актуальна для сугубо городских машин, которые варятся в пробках и редко выезжают на нормальные трассы. При коротких поездках и частых циклах пуск-остановка масло стареет быстрее. Так что менять его чуть раньше официального регламента – не прихоть сервисменов, а вполне разумная стратегия для продления жизни агрегата.

Кстати, о воздушном фильтре тоже не стоит забывать. Забитая деталь заставляет турбину трудиться с удвоенной силой, пытаясь всосать необходимое количество воздуха сквозь пылевую пробку. За один день поломки, конечно, не случится. Но в длительной перспективе хроническая нехватка кислорода бьет по ресурсу мотора ничуть не меньше плохого бензина.

Хотя вокруг турбомоторов до сих пор ходит много мифов об их ненадежности, специалист уверен: современные технологии давно сняли статус «хрупкой техники». При вменяемом сервисе и качественных комплектующих они без проблем пробегают сотни тысяч километров. Весь секрет, по сути, сводится к дисциплине: не нагружать двигатель сверх меры там, где можно этого избежать, и не нарушать заводские регламенты.

О других водительских привычках, которые незаметно губят турбомотор, «За рулем» уже уже рассказывал.

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