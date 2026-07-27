Эти привычки водителей незаметно гробят турбомотор

Эксперт Стрельбицкий назвал ошибки водителей, которые быстро убивают турбомотор

Cовременный турбомотор сам по себе штука надежная, способная пройти сотни тысяч километров без капремонта. Вот только на деле многие водители ежедневно сокращают ресурс двигателя, даже не подозревая об этом. Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил ключевые ошибки, которые быстрее всего превращают исправный агрегат в хлам.

Пожалуй, самый массовый промах случается сразу после утреннего пуска. Речь о желании газануть, едва мотор завелся. Что тут происходит? На холодную масло еще густое и не разошлось по всем каналам – турбокомпрессор в эти секунды крутится практически без должной смазки. Отсюда резко вырастают нагрузки, ускоряющие износ. Вадим Стрельбицкий объяснил это просто: «В первые минуты масло еще не успевает выйти на оптимальный режим работы, поэтому турбокомпрессор испытывает повышенную нагрузку. Достаточно просто начать движение спокойно и несколько минут избегать резких ускорений, этого вполне достаточно, чтобы двигатель и турбина вышли на рабочий режим».

Вторая распространенная ситуация – глушить машину сразу после активной езды или долгого трассового перегона. Почему так делать не стоит? Во время движения система сильно разогревается, а масло циркулирует, попутно охлаждая турбину. При моментальной остановке насос встает, горячая смазка задерживается в перегретых узлах, начинает коксоваться и оставлять отложения, постепенно убивая детали. Напротив, дать мотору пару минут помолотить на холостых или просто последние несколько километров проехать в спокойном ритме – элементарное правило, которое экономит нервы и деньги.

Кстати о смазке. Турбированный агрегат гораздо капризнее к качеству масла, чем его атмосферный собрат. Залили неподходящий состав или решили покататься сверх регламента – будьте готовы, что износ турбокомпрессора резко ускорится. Причем в зоне особого риска находятся машины, которые редко выезжают из пробок или используются для коротких поездок. В таких условиях менять масло имеет смысл немного раньше заводских сроков.

Между прочим, немалую роль играет и такая банальная деталь, как воздушный фильтр. Забитый материал душит мотор, заставляя турбину трудиться с увеличенным усилием. Никакой мгновенной аварии не случится, однако хроническая нехватка воздуха исподволь подтачивает здоровье установки.

Если отбросить страшилки, грамотное обслуживание снимает почти все вопросы. Эксперт уверен: «В целом, современные турбомоторы давно перестали быть «капризной» техникой. При нормальном обслуживании они способны без проблем проходить сотни тысяч километров. Главное – соблюдать регламент, использовать качественные расходные материалы и не создавать двигателю лишние нагрузки там, где их легко избежать». Просто следите за мелочами и не игнорируйте очевидные правила эксплуатации.

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