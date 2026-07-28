Что означает маркировка на автомобильных дисках и как она спасает от подделок?

Основатель Rusch Дамир Мустафин объяснил значение маркировок на колесных дисках

Основатель бренда Rusch Дамир Мустафин рассказал, какую информацию несут маркировки на дисках и почему их необходимо проверять перед тем, как отдавать деньги.

По его словам, внешне качественный кованый диск почти не отличить от дешевой имитации. Настоящая прочность изделия подтверждается исключительно через стандартизированные испытания – именно о них говорят клейма TÜV, JWL, VIA и SAE.

Что скрывают буквенные коды JWL, VIA, TÜV и SAE

JWL – это обязательный в Японии сертификат для легкосплавных колес. Он удостоверяет, что диск выдержал проверки на механическую прочность, устойчивость к ударам и способность сохранять форму. Маркировку ставят прямо на металле.

Аббревиатура VIA появляется рядом, когда независимая японская организация перепроверяет соответствие требованиям JWL. Такое дублирующее клеймо – дополнительная страховка: перед вами диск, реально прошедший лабораторные тесты, а не просто декларирующий соответствие.

Немецкий TÜV идет дальше. Стандарт оценивает не только прочность как таковую, но и пригодность колеса для установки на определенные марки и модели машин. В этом его ключевое отличие.

Свой регламент есть и в Северной Америке – SAE J2530. Сертификация по нему означает, что изделие успешно перенесло ударные испытания и длительные циклические нагрузки.

Во время сертификационных тестов диски гоняют по методикам, имитирующим годы эксплуатации: многократные боковые усилия в поворотах, резкие удары при попадании в яму или на бордюр, постоянное давление массы автомобиля.

Как отличить подделку и на что смотреть перед покупкой

Мустафин советует первым делом находить маркировочные знаки на внутренней стороне диска. Если же речь идет о дорогих кованых или нестандартных моделях, обязательно запрашивать у продавца протоколы испытаний либо сертификат TÜV.

Подозрительно низкая цена в сочетании с отсутствием клейм и документов – почти гарантированный признак того, что перед вами непроверенная реплика, не проходившая никаких тестов.

Любопытно, что еще в августе прошлого года Мустафин обращал внимание на технологическую разницу: кованые колеса на 20-30% легче и заметно прочнее литых. Правда, сложный и энергозатратный процесс производства делает их значительно более дорогими.

О других неочевидных автомобильных угрозах «За рулем» рассказал ранее – например, о популярных опциях, которые могут подвести в самый неподходящий момент.

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