Названы популярные опции в авто, которые подведут в самый неподходящий момент

Эксперты перечислили опции, снижающие надежность и безопасность автомобиля

Редакция Pravda.Ru выяснила, какие современные автомобильные опции на деле оборачиваются не заботой о водителе, а чередой технических и финансовых неприятностей. Вместо рекламных обещаний – реальные риски для кошелька, безопасности и даже возможность застрять посреди дороги без шанса быстро уехать.

Электронные помощники, которые вредят

Система Start-Stop автоматически глушит мотор в пробках, но каждый такой цикл ложится дополнительной нагрузкой на стартер и аккумулятор. Постоянные пуски без полноценного прогрева масла способны заметно ускорить износ трущихся деталей двигателя.

Еще один сюрприз преподносит электронный ручной тормоз. Стоит аккумулятору полностью сесть – и машина превращается в недвижимое имущество: перекатить ее даже на эвакуатор без специнструмента или вмешательства в механизм уже не получится. К тому же скорость срабатывания кнопки при экстренном торможении ниже, чем у классического рычага.

Что касается бесключевого доступа, здесь главная угроза – угон. Злоумышленники с помощью ретрансляторов перехватывают сигнал, и угон становится делом техники. Удобство оборачивается уязвимостью.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев подчеркивает системную проблему: «Любая автоматизация узла, который ранее был механическим, добавляет в систему дополнительные точки отказа – от электрических приводов до программных ошибок». Производители, по сути, встраивают в машину лишние звенья, готовые сломаться.

Дизайнерские просчеты, опасные в аварии

Выдвижные дверные ручки красиво смотрятся, но в случае ДТП или сбоя электроники резко усложняют работу спасателям. Добраться до салона снаружи становится значительно труднее, а в критической ситуации промедление может стоить слишком дорого.

Нестандартное расположение кнопки клаксона и модные скошенные рули тоже не добавляют безопасности. Мгновенно подать звуковой сигнал или быстро перехватить управление в аварийной обстановке оказывается куда сложнее, чем на обычных машинах с простым и интуитивным рулевым колесом.

Панорамные люки, помимо очевидных плюсов, часто становятся источником протечек, скрипов и потерь тепла зимой. Они же снижают общую жесткость кузова – то есть влияют на пассивную безопасность, причем не в лучшую сторону.

Специалист по запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин резюмирует: «При выборе автомобиля стоит оценивать не только внешний вид опций, но и их ремонтопригодность. Например, замена вышедшего из строя электронного привода ручника или выдвижной ручки обойдется значительно дороже, чем обслуживание классических аналогов». Вот почему приглянувшиеся в салоне функции через пару лет могут превратиться в постоянную головную боль.

О водительских привычках, которые незаметно губят турбомотор, «За рулем» недавно рассказал.

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