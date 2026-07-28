Как можно организовать парковку во дворе

Якубовский: парковку во дворе можно создать по решению жильцов дома

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский объяснил, что любое изменение парковки во дворе возможно только через общее собрание собственников.

Первым делом стоит разобраться с границами и статусом земли. Если участок входит в общее имущество дома – вопрос действительно решается жильцами. На голосование необходимо выносить конкретную схему будущей парковки, перечень планируемых работ, источники финансирования и порядок последующего содержания территории.

Но и здесь есть нюансы. Обычные вопросы благоустройства принимаются простым большинством от числа присутствующих на правомочном собрании. А вот если в ходе обсуждения определяется, как именно использовать землю – допустим, устанавливаются ограждения или шлагбаум, – понадобятся голоса не менее двух третей от общего числа собственников, а не только тех, кто пришел на встречу, уточнил депутат.

Когда возникает желание расширить парковку за счет газона, вырубки деревьев или проведения земляных работ, одного решения жильцов уже мало. Придется заглянуть в местные правила благоустройства и получить согласование с администрацией и владельцами инженерных сетей. Парковка не должна перекрывать пожарные проезды, коммуникации, тротуары, подъезды к дому и выходы из подъездов.

Бывает и так, что свободная территория не принадлежит дому – это муниципальная земля. Тогда собственники не могут распоряжаться ей самостоятельно, напомнил Якубовский, и нужно обращаться в местную администрацию.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о неочевидных рисках парковки в жаркую погоду.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!