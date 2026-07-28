Три привычки водителей, которые испортят резину в жару быстрее гвоздя

Инженер Лазарев: перекачанные шины в +40°C концентрируют износ в центре протектора

Автомобильный инженер Михаил Лазарев разобрал типичные ошибки, превращающие горячий асфальт в настоящего убийцу колес. При температурах за бортом +40°C и выше деформация резины ускоряется кратно – и дело тут вовсе не в заводском браке, пишет Pravda.Ru.

Логика проста: нагревшийся воздух внутри покрышки расширяется, давление ползет вверх, структура материала работает на грани. В таком режиме даже безобидное действие водителя создает запредельную статическую нагрузку.

На деле мягкая от жары резина гораздо острее реагирует на боковые заломы при неудачной парковке или неправильно выставленные параметры колеса.

Первое, чему стоит следовать неукоснительно – замеры давления делаются исключительно на остывшей машине. Не утром после короткого выезда, а после многочасового простоя. Снимать показатели с горячих шин бессмысленно: раскаленный воздух обманывает манометр завышенными цифрами, а реальная картина остается неясной. Ориентир задает только заводская табличка автопроизводителя.

Второй обязательный пункт – внимательный визуальный осмотр боковин, о чем тоже многие забывают. Крошечные трещинки, едва заметные при +20°C, могут драматически раскрыться, когда асфальт плавится. При любых подозрениях на повреждение корпуса без визита на шиномонтаж не обойтись, иначе риск внезапного хлопка на скорости вырастает в разы.

Особняком здесь стоит старая водительская привычка «докачать для жесткости». От такой практики пятно контакта реально уменьшается, амортизация проседает, а протектор начинает стираться крайне неравномерно. По сути, центр колеса берет на себя всю нагрузку, тогда как плечевые зоны почти не работают.

Хотя некоторые думают, что твердая шина лучше держит дорогу, статистика износа говорит об обратном. Инженер подчеркивает: перетянутые баллоны на разогретом асфальте оставляют без сцепления внушительную часть поверхности.

«Избыточное давление в сочетании с перегревом асфальта приводит к тому, что износ протектора концентрируется в центре колеса, что сокращает общий ресурс резины и ухудшает сцепление», – резюмировал Михаил Лазарев.

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