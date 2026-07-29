Франция и Германия объединятся для спасения BMW, Renault, Peugeot, Mercedes и VW

Politico: Макрон и Мерц готовят большую сделку по спасению автопрома ЕС

Может ли автомобильная промышленность Европы выбраться из затяжного пике? Судя по всему, Париж и Берлин решили, что спасать ее нужно сообща, причем довольно нестандартными методами.

По информации Politico, французский президент Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц запустили подготовку пакетного договора. Задача – намертво сшить промышленные стратегии двух ключевых экономик ЕС. Правительствам обеих стран уже спущено соответствующее поручение.

Механика сделки выглядит как взаимовыгодный размен. Германия, по всей видимости, готова подтолкнуть общеевропейский Industrial Accelerator Act в сторону большей жесткости. Речь о тех положениях инициативы «Сделано в Европе», за которые давно бьется Париж.

Что это даст? Круг стран, способных получить статус «надежного партнера», серьезно сузится. Не всякое государство извне сможет претендовать на щедрые госконтракты и субсидии наравне с членами Евросоюза. Довольно элегантный способ защиты внутреннего рынка.

Уступка со стороны Франции потребовалась не менее серьезная. Париж соглашается затормозить и смягчить тотальный запрет на продажи новых машин с ДВС, который Брюссель наметил на 2035 год. Время для такого компромисса выбрано не случайно.

Сигналом, сделавшим сделку практически неизбежной, стало громогласное предупреждение концерна Volkswagen о потенциальной ликвидации 100 тысяч рабочих мест по всей планете. Цифра, от которой у любого политика похолодеет в груди, стала лучшим катализатором переговорного процесса.

Детали франко-германского обмена

Пока стороны только прощупывают почву. Как отмечает собеседник Politico, обсуждение пребывает на ранней стадии, и конкретные параметры будущего документа еще далеки от финала. Планируют утрясать детали на протяжении всего лета.

Предполагаемая дата готовности соглашения – 24 сентября. Именно к этому времени должна состояться встреча министров промышленности стран сообщества. Документ намерены положить на стол и лидерам ЕС в рамках саммита.

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