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Франция и Германия объединятся для спасения BMW, Renault, Peugeot, Mercedes и VW

Politico: Макрон и Мерц готовят большую сделку по спасению автопрома ЕС

Может ли автомобильная промышленность Европы выбраться из затяжного пике? Судя по всему, Париж и Берлин решили, что спасать ее нужно сообща, причем довольно нестандартными методами.

По информации Politico, французский президент Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц запустили подготовку пакетного договора. Задача – намертво сшить промышленные стратегии двух ключевых экономик ЕС. Правительствам обеих стран уже спущено соответствующее поручение.

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Механика сделки выглядит как взаимовыгодный размен. Германия, по всей видимости, готова подтолкнуть общеевропейский Industrial Accelerator Act в сторону большей жесткости. Речь о тех положениях инициативы «Сделано в Европе», за которые давно бьется Париж.

Что это даст? Круг стран, способных получить статус «надежного партнера», серьезно сузится. Не всякое государство извне сможет претендовать на щедрые госконтракты и субсидии наравне с членами Евросоюза. Довольно элегантный способ защиты внутреннего рынка.

Уступка со стороны Франции потребовалась не менее серьезная. Париж соглашается затормозить и смягчить тотальный запрет на продажи новых машин с ДВС, который Брюссель наметил на 2035 год. Время для такого компромисса выбрано не случайно.

Сигналом, сделавшим сделку практически неизбежной, стало громогласное предупреждение концерна Volkswagen о потенциальной ликвидации 100 тысяч рабочих мест по всей планете. Цифра, от которой у любого политика похолодеет в груди, стала лучшим катализатором переговорного процесса.

Детали франко-германского обмена

Пока стороны только прощупывают почву. Как отмечает собеседник Politico, обсуждение пребывает на ранней стадии, и конкретные параметры будущего документа еще далеки от финала. Планируют утрясать детали на протяжении всего лета.

Предполагаемая дата готовности соглашения – 24 сентября. Именно к этому времени должна состояться встреча министров промышленности стран сообщества. Документ намерены положить на стол и лидерам ЕС в рамках саммита.

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Источник:  Politico
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