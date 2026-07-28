Действительно ли россияне выстоились в очередь за электрокарами: ответ эксперта

Эксперт Шапарин объяснил, почему электромобиль остается «игрушкой богатых»

Пока одни говорят о мировом тренде, в России бума на рынке электромобилей на деле нет и не предвидится. Такое мнение высказал Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. По его словам, абсолютные цифры продаж остаются исчезающе малыми на фоне общего автопарка.

Предзаказы на сотни машин, которые кто-то может посчитать успехом, Шапарин оценивает довольно скептически. Если пересчитать процентный прирост в конкретные штуки, получится, по сути, почти ничего – для рынка такие объемы погоды не делают.

Причем, по его убеждению, сам статус владельца такого авто довольно специфический.

«Электромобиль, сколько бы ни рассказывали его продавцы про то, как он хорошо себя ведет, все равно это игрушка богатых людей, которые, если они не имеют дома собственные зарядки, попадают в категорию «электробомжей»», – охарактеризовал ситуацию Шапарин.

Дорогая инфраструктура и парковочные ограничения

Помимо статусной истории, эксперт перечислил и чисто бытовые сложности. Траты на восполнение заряда обходятся недешево, а публичные станции рискуют оказаться перегружены другими машинами. Зато безопасность на парковках теперь пытаются повысить: МЧС вводит дополнительные ограничения для электромобилей, и автомобильное сообщество, как подчеркнул Шапарин, это только приветствует.

Спрос на гибриды и электрокары несколько оживился на фоне панических настроений вокруг топливного рынка и сообщений о грядущем урезании государственных субсидий. Многие кинулись покупать, осознав, что техника скоро подорожает. Однако этот всплеск вряд ли перерастет в долгую тенденцию, равно как и не приобретет взрывной характер, уверен эксперт.

«Также спрос вырос, потому что люди увидели публикации, что государство сокращает субсидирование. В перспективе мы не увидим взрывного спроса, так как эти машины станут чуть дороже», – заключил эксперт.

Между прочим, на фоне ажиотажа дистрибьюторы и дилеры уже сворачивают скидочные программы и повышают цены. Как писал «Коммерсантъ», покупатели сталкиваются с нехваткой некоторых моделей, в первую очередь российских Evolute i-Joy и i-Space.

О новом электрическом седане BYD по цене Lada «За рулем» уже писал.

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