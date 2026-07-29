С номера стерлась краска: за это грозит штраф и даже лишение прав

Юрист Воропаев предупредил о лишении прав из–за стертого госномера

Стертая краска на автомобильном номере может привести не только к штрафу, но и к лишению прав на срок до трех месяцев, рассказал автоюрист Лев Воропаев. По закону, государственный регистрационный знак должен читаться с расстояния 20 метров. Если из-за повреждения символы потеряли четкость, водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Более серьезным нарушением считается ситуация, когда стертая буква или цифра начинает напоминать другой знак, например «О» превращается в «С», а «Х» – в «У».

В таком случае повреждение могут расценить как видоизменение номера. Наказание составит 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Эксперт посоветовал не откладывать восстановление или замену госномера, если он стал плохо различимым, поскольку ошибки при распознавании знака могут возникнуть как у инспекторов, так и у камер видеофиксации.

О том, что за шум от глушителя тоже штрафуют, «За рулем» уже рассказывал.

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