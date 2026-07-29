Когда защитная пленка не принесет пользы, а только навредит кузову

Эксперт Матрохин рассказал, когда защитная пленка может уничтожить кузов авто

Защитная пленка в реальности способна угробить лакокрасочное покрытие, а не спасти его. Всему виной дефекты, незаметные на первый взгляд. Андрей Матрохин, автоэксперт, разложил по полочкам, при каких условиях оклейка строго противопоказана.

Начинать работу, если на кузове уже проступила ржавчина, пузырится металл или виднеются глубокие царапины – значит сознательно запустить необратимую реакцию. Пленка намертво фиксирует внутри влагу, оставшуюся в микротрещинах, а герметичная среда создает настоящий парниковый эффект. Гниение в такой капсуле происходит лавинообразно.

Вообще, перед тем как касаться поверхности скотчем или полиуретаном, необходимо избавиться от всей коррозии. Полностью, до чистого металла. Очаг зачищают, затем основательно обрабатывают преобразователем ржавчины. Упустить этот этап – верный путь к сквозной дыре через пару сезонов.

Дальнейшая подготовка, кстати, тоже требует кропотливости. Геометрию приходится восстанавливать шпаклевкой, грунтом и наполнителем – плоскость должна стать абсолютно ровной. Причем красить элемент, по словам эксперта, вовсе не обязательно. Вся затея сводится к выведению поверхности в ноль и выравниванию составами.

Главный защитный барьер от разрушения – кристальная чистота. На кузове не должно быть не только точек коррозии, но и жирной пленки. Тщательное обезжиривание Андрей Матрохин называет обязательной гарантией долгой службы и сохранности металла, без которой все старания пойдут насмарку.

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