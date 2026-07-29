Эта марка стала лидером по количеству отзывных кампаний

Ford стал лидером по сервисным кампаниям в США

Попасть в сводки новостей можно по-разному, но концерн из Дирборна, похоже, удерживает лидерство там, где этого совсем не хочется. Каждый второй отозванный автомобиль в США выпущен именно Ford – такую статистику зафиксировали к концу июля 2026 года. Показатель, прямо скажем, удручающий.

В абсолютных цифрах картина вырисовывается следующая: за неполный год американский гигант инициировал 61 сервисную кампанию. Под них суммарно попало без малого 13,5 млн машин. Для сравнения – вся отрасль США за тот же период провела 226 отзывных акций, охвативших 26 740 225 автомобилей. Получается, Ford обеспечил больше половины всего объема.

Очередной инцидент добавил проблем с задними пассажирами. Власти сочли ситуацию достаточно рискованной: человек на втором ряду может буквально застрять, если переднее водительское кресло без команды откинется назад и ограничит пространство для ног.

Причина дефекта в системе памяти сидений

Под новую акцию угодили две люксовые модели. Речь идет о 64 409 экземплярах Ford Explorer 2026-2027 модельных годов и еще 15 170 кроссоверах Lincoln Aviator тех же лет выпуска. В сумме это 79 579 автомобилей. Причем неисправность не проявляется резко во время езды. Настоящая засада кроется в алгоритмах комфорта.

Суть в том, что электропривод неправильно считывает данные о реальном положении спинки из памяти настроек. Сдвиг назад может произойти, когда в машине вообще никого нет. Скажем, при дистанционном открытии дверей, запуске двигателя с брелока или даже когда владелец просто подходит к авто. Если в этот момент на втором ряду сидит пассажир, движущаяся спинка способна его задеть. Система обнаружения препятствий и обратного хода в таком сценарии дает сбой, что серьезно повышает угрозу защемления или травмы.

Случай с заклинивающими сиденьями – лишь эпизод в череде из 61 кампании Ford. Но он наглядно показывает, почему концерн тратит колоссальные ресурсы на устранение конструктивных просчетов. Общий тираж неисправных машин настолько велик, что затрагивает практически все популярные линейки бренда. Впрочем, покупатели пока не спешат отворачиваться от бестселлеров вроде Explorer, хотя информационный шум вокруг надежности, безусловно, нарастает.

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