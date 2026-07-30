5,3-метровый кроссовер Audi при аварии сам припаркуется на обочине и вызовет спасателей

Флагманский Audi Q9 выходит на рынок пока с единственным 3,0–литровым дизелем

Audi официально представила свой самый большой кроссовер в истории – модель Q9, которая расположится на вершине линейки, превзойдя по габаритам Q7 и Q8.

Прием заказов на новинку стартует уже в конце июля, а первые клиенты получат автомобили в четвертом квартале этого года. Гигант, выпускаемый в Братиславе, поражает воображение размерами: его длина составляет 5,31 метра, а колесная база растянута на 3,14 метра.

На момент запуска в Германии будет доступен только один двигатель: 3,0-литровый V6 TDI мощностью 220 кВт (299 л.с.) и максимальным крутящим моментом 630 Н м. Для повышения эффективности этот двигатель работает в режиме мягкого гибрида. Усовершенствованный генератор силового агрегата добавляет до 18 кВт (24 л.с.) дополнительной мощности и до 370 Н м крутящего момента при разгоне и обгоне.

Для более быстрой реакции Audi добавила в систему электрический компрессор, который, по заявлению производителя, может создавать давление наддува до 3,6 бар за 1,2 секунды. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и постоянный полный привод входят в стандартную комплектацию.

Audi Q9

За комфорт отвечает адаптивная пневмоподвеска с диапазоном регулировки в 90 мм, а для маневренности доступна система управления задними колесами.

Салон семиместного исполина выполнен с акцентом на технологии и удобство: все кресла оснащены электроприводами, а за доплату можно получить два раздельных кресла во втором ряду.

Новым технологическим решением для Audi являются двери с электроприводом, открывающиеся на угол до 90 градусов, система обнаружения препятствий и система плавного закрывания. Ими также можно управлять через приложение. Панорамная крыша площадью более 1,5 квадратных метров – самая большая из когда-либо предлагавшихся Audi, и в качестве опции может быть оснащена переключаемой прозрачностью в девяти сегментах. Светильник на крыше с 84 светодиодами адаптируется к окружающему освещению.

Водителя и пассажиров встречает изогнутая панель из OLED-экранов, а мультимедиа на базе Android Automotive поддерживает голосовое управление с элементами искусственного интеллекта.

Внешность Q9 выделяется массивной вертикальной решеткой радиатора и передовой светотехникой. Матричные фары и изогнутые OLED-фонари с ультратонким стеклом выполняют в том числе коммуникационную функцию, проецируя предупреждения на дорогу.

Главной же особенностью безопасности стала интеллектуальная экстренная система: если датчики зафиксируют, что водитель перестал реагировать, автомобиль самостоятельно перестроится, припакуется на обочине и остановится, вызвав спасателей.

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